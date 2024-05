Danmark sender yderligere 332 millioner i støtte til Syrien

Den humanitære krise i Syrien er fortsat kritisk, og derfor har Danmark valgt at øge den humanitære støtte med yderligere 332 millioner kroner.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Danmark havde allerede besluttet at sende 319 millioner kroner til civilbefolkningen i Syrien samt flygtninge i nabolandene. Det beløb øges nu til en samlet pakke på 651 millioner kroner.

- Fra dansk side siger vi nu, at det her ikke må blive en glemt konflikt. Ofrene må ikke glemmes, og vi skal være til stede med hjælp, siger Dan Jørgensen (S), minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, til Ritzau.

- Det er vigtigt, at vi ikke glemmer Syrien, for det er en af værste situationer på planeten. Syrien var tidligere øverst på dagsordenen, men de nye konflikter i verden har gjort, at der er mere konkurrence om pengene for at sige det ligeud.

Et jordskælv i 2023 gjorde mange ting værre i Syrien, og her sendte Danmark 20 millioner kroner i akut støtte. Det nye bidrag skal igen hjælpe med basale ting som sundhedsydelser og skolegang til børn, men der vil også være et ekstra fokus på udsatte kvinder.

- Der vil være et særligt fokus på at beskytte kvinder og børn. Kvinder udsættes for kønsbaseret vold og voldtægt, og det er selvfølgelig helt uacceptabelt, siger ministeren.

- De forskellige FN-organisationer, som vi støtter, har programmer, der skal beskytte kvinderne.

27. maj afholdes den årlige Syrien-konference i Bruxelles. Her vil Danmark annoncere sit tilsagn om støtte på i alt 651 millioner kroner. Håbet er, at andre nationer vil følge trop.

- Det går desværre ikke i den rigtige retning i Syrien. Derfor håber vi også, at det danske bidrag vil motivere andre til at give flere penge. Vi håber, at andre lande vil melde sig på banen, for det er der behov for, siger Dan Jørgensen.

I en konfliktfyldt zone som Syrien kan der være risiko for, at pengene kan havne i de forkerte hænder.

Derfor samarbejder Danmark tæt med FN-organisationer i Syrien for at sikre, at pengene ender hos de rette, siger Dan Jørgensen.

