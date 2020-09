Danmark sikrer millioner af doser af mulig coronavaccine

For at sikre coronavacciner til EU-borgere er landene gået sammen om at købe potentielle vacciner.

EU-Kommissionen har på vegne af alle EU-lande indgået endnu en aftale med en vaccineproducent - denne gang Sanofi-GSK - om at levere 300 millioner vaccinedoser mod covid-19.

Aftalen gælder dog kun, hvis vaccinen viser sig at være sikker og effektiv, og hvis lægemiddelmyndighederne godkender den.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Den nye forhåndsaftale vil betyde, at der er vacciner nok til at vaccinere 30 procent af den danske befolkning.

For at sikre, at EU-borgere får adgang til en covid-19-vaccine, når den er klar, er EU-landene gået sammen om at indkøbe potentielle vacciner fra forskellige virksomheder.

Der er forhandlinger i gang med flere vaccineproducenter fra EU-Kommissionens side.

Det er en måned siden, at EU-Kommissionen indgik den første aftale om en vaccine. Det var med vaccineproducenten AstraZeneca. Den forhåndsaftale kan potentielt sikre EU ret til at købe op mod 400 millioner doser.

- Det er regeringens strategi at være på forkant med udviklingen, for en potentiel vaccine er et helt centralt redskab, der skal gøre det muligt at vende tilbage til et mere åbent samfund og en mere normal hverdag, udtaler sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

- Derfor er Danmark også med i de på nuværende tidspunkt to forhåndsindkøbsaftaler, som EU har indgået med lovende og potentielle vaccinekandidater.

Der er et stykke vej, inden det står klart, om de potentielle vacciner kan tages i brug.

I øjeblikket testes både AstraZenecas vaccinekandidat og midlet fra Sanofi-GSK i videnskabelige forsøg.

Efterfølgende skal tusindvis af frivillige forsøgspersoner være med til at teste vaccinerne, og dokumentation for effekt og sikkerhed skal indsendes til lægemiddelmyndighederne.

/ritzau/