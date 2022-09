Danmark skal coronavaccinere med vacciner mod flere varianter

Målgruppen for at få en boostervaccine mod corona i efteråret bliver udvidet med blandt andet frontpersonale.

Når efterårets vaccinationsindsats starter 15. september i Danmark, bliver det med opdaterede coronavacciner mod omikronvarianter.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Samtidig udvides målgruppen. Tidligere var det alle over 50 år og særligt sårbare under 50 år, der ville blive tilbudt en boostervaccine.

- Derudover anbefaler vi også, at gravide, personale på sundheds- og ældreområdet og udvalgte dele af socialområdet, og som har tæt kontakt til borgere og patienter i øget risiko, samt pårørende til personer i særlig øget risiko bliver booster-vaccineret mod covid-19, skriver Sundhedsstyrelsen.

De første variantopdaterede vacciner ankommer i næste uge. Her leveres 1,2 millioner doser, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde fredag.

Ugen efter ankommer yderligere 1,4 millioner doser, mens der i september i alt vil blive leveret 4,5 millioner doser.

- Den vaccine, man nu tilbyder til befolkningen, virker bredere og bedre. Man forventer ikke, at bivirkningerne vil være anderledes i de nye opdaterede vacciner - kun at virkningen bliver bedre, siger Lægemiddelstyrelsens direktør, Lars Bo Nielsen, på pressemødet.

De nye vacciner er udviklet af Pfizer/BioNTech og Moderna.

15. september begynder vaccinationsindsatsen med beboere på plejehjem. Fra 1. oktober kan resten af målgrupperne blive vaccineret.

Magnus Heunicke kalder det "perfekt timing" at komme i gang med vaccinationsindsatsen nu. Det vil også gøre det muligt at holde samfundet åbent over vinteren, lyder det.

- Vi kan gøre rigtig meget, hvis vi starter rettidigt, og vi starter nu. Vaccinerne er som altid helt afgørende.

- Det er ikke muligt at få smitten ned på nul med omikron. Det handler om at beskytte dem, der er i risiko, siger Heunicke.

På et samråd 24. august lød det fra ministeren, at Danmark kan få leveret op til 9,4 millioner doser i alt af de variantopdaterede vacciner i tredje og fjerde kvartal af 2022.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) indstillede torsdag til, at de to coronavacciner, som er tilpasset flere virusvarianter, blev godkendt til brug i EU. EU-Kommissionen godkendte dem senere torsdag, og derfor kan de nu benyttes i Danmark.

