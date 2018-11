Danmark skal have en særlig grøn ambassadør

Et af de mest markante tiltag i ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi er en særlig klimaudsending.

Fremover skal Danmark have en grøn ambassadør, som udelukkende skal arbejde med klima rundt om i verden.

Det er en del af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, som regeringen fremlægger torsdag, erfarer Ritzau. Det skal sikre Danmark en høj profil på klimaområdet fremover.

Den nye strategi for de næste to år er regeringens svar på, hvordan Danmark navigerer gennem en verden i hastig forandring. Det skal ses i lyset af, at Europa i stigende grad skal stå på egne ben.

Den præsenteres af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og udviklingsminister Ulla Tørnæs (V).

Anders Samuelsen har på forhånd fremhævet, at verden er et bedre sted end nogensinde før, men det er også en langt mere uforudsigelig verden.

- De globale magtforhold forskydes, og det internationale regelbaserede samarbejde, der har været definerende for den globale udvikling, er under pres.

- Den udvikling stiller krav til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi skal engagere os i verden omkring os, kæmpe for vores værdier og aktivt varetage vores interesser, sagde han forud for præsentationen.

Den nye strategi afløser Danmarks første udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, der skærpede indsatserne til der, hvor de reelt gjorde en forskel.

Den udløber ved årsskiftet og blev kritiseret for manglende fokus på det grønne.

Idéen om en klimaudsending kan minde om Danmarks techambassadør, der leder en afdeling fra USA, som er spredt ud over København, Silicon Valley og Beijing.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger vil 60 millioner kroner af ulandsbistanden blive afsat til FN-relaterede klimaindsatser i den nye strategi.

Strategien lægger op til at fortsætte regeringens udenrigspolitiske prioriteter på en række områder, men også at tydeliggøre de væsentligste udfordringer, fokusområder og initiativer.

Der afsættes ikke flere penge til prioriteter som sikkerhed, migration, flygtninge og udvikling, et stærkere og slankere EU, økonomisk diplomati, Arktis eller et regelbaseret internationalt samarbejde.

/ritzau/