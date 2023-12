Danmark skal hjælpe udfordrede lande med at lave klimamål

Ambitiøse klimamål handler ikke kun om vilje. Det handler i lige så høj grad om at vide, hvordan man rent lavpraktisk kan udføre dem.

I det lys skal Danmark være medformand i et partnerskab, der hjælper udfordrede lande med at udforme klimamål- og planer.

Det annonceres på klimatopmødet COP28 i Dubai.

- Man skal huske på, at det at have ambitiøse mål for, hvor meget man vil gøre for klimaet, ikke kun handler om politisk vilje, men i mange lande også om at have ekspertisen og muligheden for eksempelvis at regne på beslutninger, inden man træffer dem, siger Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Landenes klimamål kaldes i COP-sammenhænge for NDC'er, Nationally Determined Contributions, og projektet hedder deraf NDC-Partnerskabet.

Her er 200 medlemmer, der støtter, at internationale organisationer og donorer kan hjælpe udfordrede lande med at lave deres klimamål.

Danmark har i forbindelse med overtagelsen af formandskabet givet en ny bevilling på 70 millioner kroner til partnerskabet.

- Det handler konkret om penge til at købe ekspertbistand. Det handler også om teknisk assistance til at hjælpe dem med, hvilken vej man kan gå.

- Hvis et land gerne vil udfase sine fossile brændstoffer, men ikke kan se alternativet, kan assistancen hjælpe med at pege på, hvordan man eksempelvis kan satse på havvind eller geotermi i stedet.

Det er lavpraktiske spørgsmål som statsførelse og energiplanlægning, der kan bremse for mere ambitiøse klimamål.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Når vi træffer en beslutning i Danmark, har den været gennem mindst en håndfuld ministerier og været tygget igennem af Finansministeriets regnemaskine otte gange, inden vi beslutter noget, siger Dan Jørgensen.

- Sådan en mulighed har mange afrikanske lande jo ikke, og derfor tør de ikke træffe beslutningerne.

Danmarks medformandskab kommer på et vigtigt tidspunkt for landenes klimamål, der skal opdateres på COP30 i Brasilien om to år, hvor Danmark også har formandskabet for EU.

Danmark har derfor lederskabet af alliancen i den periode, landene skal opdateres deres mål, og det vil Dan Jørgensen præge.

- Vi går nogle meget vigtige år i møde, og fra dansk side er vi glade for at sidde helt centralt, hvor vi forhåbentligt kan hjælpe så mange som muligt med at komme med så ambitiøse mål som muligt.

/ritzau/