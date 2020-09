Danmark skal igen have en ambassade i Irak

I otte år har Danmark ikke haft en ambassade i Irak, men nu vil regeringen igen have en i Bagdad.

Regeringen vil genåbne en ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad.

Danmark har ikke haft en ambassade i Irak siden 2012.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

- Vi skal være til stede der, hvor Danmark har mest gavn af det. Og hvor vi bedst kan fremme vores værdier og udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser.

- Derfor vil vi åbne en dansk ambassade i Irak, siger Kofod i pressemeddelelse.

Beslutningen om at genåbne ambassaden skal ifølge ministeren blandt andet ses i lyset af Danmarks overtagelse af lederskabet af Natos træningsmission i Irak, NMI.

Danmark skal lede missionen, der ikke er en kampmission, fra udgangen af 2020 og frem til midten af 2022.

Opgaven er blandt andet at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner.

- Vores tilstedeværelse handler ikke mindst om at bekæmpe Islamisk Stat og det forfærdelige volds-, døds- og terrorregime, de repræsenterer.

- Med vores engagement er vi med til at sikre, at Islamisk Stat ikke igen får fodfæste i regionen og dermed mulighed for at true Europa og Danmark, siger Kofod.

Ambassaden forventes at åbne i efteråret. Det oplyser Udenrigsministeriet.

- Irak spiller en central rolle for stabiliteten i Mellemøsten, og med åbningen af ambassaden vil Danmark styrke samarbejdet med Irak. Ikke mindst i relation til den vigtige opgave vi står overfor med ledelsen af Natos mission i Irak.

- Derudover giver det også mulighed for at intensivere vores politiske dialog med Irak på områder som migration, terrorbekæmpelse og retsforfølgelse for forbrydelser begået af Islamisk Stat, siger Kofod.

Det var daværende udenrigsminister Villy Søvndal (SF), som tilbage i 2012 kunne fortælle om ambassadelukningen i Irak. Lukningen af ambassaden skete som led i løbende omprioriteringer og tilpasninger af Danmarks udenrigstjeneste, lød det dengang.

Desuden kunne regeringen efter torsdagens møde fortælle, at cirka 25 danske it- og kommunikationsspecialister fra Forsvaret skal udsendes til Afghanistan. Det sker som en del af Natos Resolute Support Mission i landet.

Missionen består af mere end 15.000 soldater og har til formål at styrke afghanernes evne til at varetage egen sikkerhed.

/ritzau/