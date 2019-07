Danmark skal igen i front som grønt eksempel

Dan Jørgensen vil skrue op for klimaindsatsen både hjemme og ude. Det giver Danmark indflydelse, siger han.

Når det gælder klima og grøn omstilling, skal Danmark atter være kendt i verden som foregangsland. Det kræver både en ambitiøs indsats hjemme og et stærkere engagement i internationale fora.

Sådan lyder det fra landets ny klima- og energiminister, Dan Jørgensen (S). Han har netop som en af sine første embedshandlinger været til klimakonference i Abu Dhabi.

Her var rygterne om Danmarks nye skrappe klimamål på 70 procents reduktion af CO2-udslippet i 2030 løbet i forvejen, fortæller han.

"Det er godt at have Danmark tilbage", lød kommentaren fra flere udenlandske kolleger ifølge Dan Jørgensen.

Også FN's generalsekretær, António Guterres, var på mødet i Abu Dhabi tydeligvis velinformeret om den skærpede danske klimakurs, siger ministeren.

- Uagtet at vores 70-procents mål er for Danmark, vil vi i denne regering også gerne måles på den indsats, vi gør ude i verden. Det giver os troværdighed, at vi også gør noget herhjemme.

- Vi vil være kendt som grønt foregangsland, for det er den måde, vi får størst indflydelse på, siger Dan Jørgensen.

Danmark har eksempelvis hjulpet Kina med at regulere kraftværker mere effektivt, så de bedre kan indpasse grøn strøm.

Det har sparet Kina og atmosfæren for 22 millioner ton CO2. Sådanne samarbejder skal der skrues betydeligt op for, så dansk ekspertise kommer andre lande til gavn, bebuder Dan Jørgensen.

Ifølge den ny minister er det en "samfundsomvæltende opgave", der venter i Danmark frem mod 2030.

Han varsler, at klimahensyn vil indgå i alle de politiske beslutninger, regeringen træffer. Og at Finansministeriet fremover ikke skal agere stopklods for grønne initiativer.

Men Dan Jørgensen sparer indtil videre på konkrete løfter.

Han erkender blankt, at regeringen lige nu hverken kan sige, hvad det vil koste at nå de 70 procent, eller hvilke virkemidler der kan bringe os derhen.

- De sektorer, der har været underprioriteret, er primært landbrug og transport. Det er de områder, der haster mest, og hvor der er mest at gøre, siger klima- og energiministeren.

/ritzau/