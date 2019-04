Danmark skal være uafhængig af sort energi

* Regeringens ambition er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler som kul, olie og gas i 2050.

* Det betyder, at der skal produceres tilstrækkeligt vedvarende energi til at dække det samlede danske energiforbrug via vedvarende energikilder som vind, sol, biomasse og geotermi.

* Omstillingen vil samtidig markant reducere de danske drivhusgasudledninger.

* Den seneste store energipolitiske aftale blev indgået sidste sommer. Regeringen indgik aftalen med alle Folketingets partier, og den indebærer en massiv grøn satsning frem mod 2030.

Kilde: Energistyrelsen.