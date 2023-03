Danmark skød 38 milliarder i forsvar i 2022 og rykker mod Nato-mål

Danmark har i 2022 brugt 1,38 procent af bruttonationalproduktet (bnp) på det danske forsvar.

Det viser et estimat fra forsvarsalliancen Nato, der tirsdag har offentliggjort sin årsrapport fra 2022.

De 1,38 procent af bnp svarer til 38,7 milliarder kroner på forsvar.

Det er det højeste beløb, Danmark har skudt i dansk forsvar, siden Nato-målsætningen om to procent af bnp på forsvar hos medlemslandene blev aftalt i 2014. Eksempelvis brugte Danmark 33,2 milliarder kroner på Forsvaret i 2021, viser årsrapporten.

I 2021 brugte Danmark 1,32 procent af bnp på Forsvaret. Året inden var Danmark dog også oppe på 1,38 procent.

Blandt de 30 Nato-lande er det blot syv lande, der i 2022 brugte over to procent.

Det er ikke godt nok, lyder det tirsdag fra Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.

- Jeg forventer, at Nato-landene vil blive enige om at bruge mere på forsvar på Nato-topmødet i juli, siger Jens Stoltenberg.

Danmarks 1,38 procent giver en plads som nummer 21 ud af de 30 lande i forhold til, hvem der bruger procentvis mest på forsvar.

Det blev politisk aftalt i marts sidste år, at Danmark i 2033 skulle nå Nato-målsætningen om to procent af bnp på forsvarsudgifter som følge af krigen i Ukraine.

Siden har SVM-regeringen fremrykket målsætningen til 2030.

I starten af marts lød det dog fra statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark er klar på at skyde endnu flere penge i Forsvaret.

I et interview med Børsen spurgte hun, "hvad nu hvis ikke kravet hedder to procent? Hvad hvis det hedder tre procent?".

- Så går Danmark med?, lød modspørgsmålet fra Børsen.

- Ja, det gør vi da. Det gør vi da, svarede statsministeren.

Ifølge den borgerlige-liberale tænketank Cepos vil den manøvre koste omkring 28 milliarder kroner ekstra for staten.

Men Mette Frederiksen tror ikke, at tre procent bliver den nye Nato-målsætning foreløbig.

- Jeg tror ikke på, at når vi mødes til Nato-topmødet i Vilnius (Litauens hovedstad, red.) til sommer, at vi kommer til at tale om tre procent, sagde hun i sidste uge.

Statsministeren kunne dog ikke afvise, at Danmark kan komme til at bruge flere penge på dansk forsvar og sikkerhed end det, der er aftalt nu.

Grækenland og USA er forholdsvis de lande, der skyder flest penge i deres forsvar, mens Luxembourg er i bund.

/ritzau/