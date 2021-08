Danmark skruer antallet af lyntest ned med en tredjedel

De danske sundhedsmyndigheder har besluttet at nedskalere testmulighederne for lyntest.

Fremover skal de private virksomheder, der står for at udføre lyntest i Danmark, kunne teste 200.000 om dagen.

Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

I øjeblikket er kapaciteten på 300.000, og dermed svarer det til, at en tredjedel af kapaciteten bliver skåret væk.

Selv om kapaciteten bliver sat ned, vil der maksimalt være 20 kilometer til et testcenter, uanset hvor i landet man bor.

Kapaciteten bliver sat ned, fordi der den seneste uge kun er blevet foretaget omkring 75.000 lyntest om dagen på landsplan.

Det fortæller Lisbet Zilmer-Johns, der er direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS), der er ansvarlig for testindsatsen.

- For hvert et vaccinestik falder behovet for hurtigtest. Så det er en god nyhed, at vi nu kan nedskalere yderligere.

- Regionerne og SFOS følger løbende behovet for test og søger at sikre, at man nemt kan komme til et testcenter, hvis man for eksempel skal rejse eller ikke er vaccineret.

- Jeg vil stadig opfordre til at benytte PCR-test, hvis det er muligt for dig. Gennem de mere sikre PCR-test finder vi nemlig de meget smitsomme varianter, og så holder PCR også i fire dage i coronapasset, siger hun i pressemeddelelsen.

Det er virksomhederne Falck, Copenhagen Medical og Carelink, som har opgaven med lyntest i Danmark.

I maj og juni var der flere dage med omkring 500.000 lyntest om dagen, men efterspørgslen er faldet brat, i takt med at det meste af befolkningen er blevet vaccineret.

Derfor har de danske myndigheder løbende skruet ned for testindsatsen.

Det sker efter en model, hvor der kan justeres, i takt med at efterspørgslen på test går ned.

Hvis antallet af udførte lyntest falder til under 50.000 om dagen i en uge i træk, vil myndighederne kunne nedjustere den daglige kapacitet til 100.000, skriver Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Den daglige testkapacitet for PCR-test er 170.000 om dagen. Det er uændret.

