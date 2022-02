Danmark solgte Stinger-missiler: Nu er i de i Ukraine

I 2017 solgte Danmark nogle luftværnsmissiler af typen Stinger til Letland. For nylig har Letland sendt missilerne videre til Ukraine, hvor de i dag er hænderne på de ukrainske styrker, der forsvarer sig mod en russisk invasion.

Det lettiske forsvarsministerium bekræfter over for både DR og Frihedsbrevet, at det har sendt missilerne, som Letland købte af Danmark, til Ukraine.

Ifølge DR er der tale om missiler fra samme parti, som det danske forsvar tidligere har afvist at sende til Ukraine, fordi de ifølge det danske forsvar er "forældet".

Det lettiske forsvarsministerium oplyser dog, at missilerne under en militærøvelse i juni 2021 fungerede fint. Derfor er de for nylig blevet sendt til Ukraine.

Her tog landets forsvarsminister, Oleksij Reznikov, onsdag imod dem med glæde.

- Fuglene fra Letland er landet!

- Den mest vægtige gav er Stingerne. Tak til vores tætte venner og partnere. Og selvfølgelig tak til Artis Pabrisk (Letlands forsvarsminister, red.), skrev han i et opslag på Twitter onsdag.

Opslaget følges af to billeder. På det ene kan man se kasser til missilerne, hvor der blandt andet står på dansk "sprænghoved" og "denne side op".

Tidligere har det danske forsvar besluttet ikke at sende samme type missiler til Ukraine.

- Forsvarschefen har indstillet til forligskredsen, at missilerne ikke er egnede til operativ anvendelse i Ukraine.

- Forsvarschefen oplyste blandt andet, at de som udgangspunkt både er teknisk og operationelt forældede, oplyser Forsvarsministeriet torsdag.

Stinger-missilerne er et amerikanskproduceret jord-til-luft missil. Med forsvarsforliget for 2010 til 2014 blev Hærens luftværnskapacitet fjernet.

- Hærens luftværnskapacitet nedlægges. Dette tiltag indebærer, at forsvarets evne til jordbaseret aktivt forsvar mod fly- og helikoptertrusler fjernes, stod der i forliget.

Dermed skulle Danmark ikke bruge Stinger-missilerne mere.

Ifølge DR er der omkring 400 Stinger-missiler tilbage på lager i Danmark.

/ritzau/