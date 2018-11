Danmark spiller med lukkede sanktionskort over for Iran

Udenrigsminister Anders Samuelsen afventer et møde mellem EU-landenes udenrigsministre 19. november.

Fordømmelsen fra et hav af lande - heriblandt USA - samt EU er allerede kommet.

Men det er endnu ikke afklaret, hvilke konkrete sanktioner der eventuelt skal indføres mod Iran i sagen om det attentat på en herboende iraner, som Iran angiveligt planlagde i Danmark.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vil først afvente et møde mellem EU-landenes udenrigsministre 19. november, før der meldes noget mere konkret ud.

Det siger han torsdag efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn på Christiansborg. Her gav han blandt andet en status på Iran-sagen.

- Vi har sanktioner i forvejen på nogle områder i forhold til Iran, og det er det spor, vi eftersøger nu.

- Hvis jeg på forhånd går ind og peger på, konkret hvilket område vi vil gøre det på og på hvilken måde, så tror jeg, at vi afskærer os nogle muligheder, som vi ikke vil afskære os allerede på nuværende tidspunkt, siger Samuelsen.

Han og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har betegnet det som "totalt uacceptabelt", at Iran ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) planlagde et attentat i Danmark.

Det samme har andre danske politikere også udtalt. Den danske ambassadør i Iran er hjemkaldt, hvilket i diplomatiet anses for et stærkt signal at sende til iranerne. Iran afviser at stå bag et attentatforsøg i Danmark.

Samuelsen erkender, at man skal være tålmodig i sagen, når det handler om det næste skridt.

- Hvis det skal have nogen effekt og være et klart og tydeligt signal, skal det næste skridt foretages i enstemmighed i Europa.

- Det nytter ikke noget, at vi går enegang, svarer Samuelsen på spørgsmålet om, hvorvidt der ikke er lang tid til 19. november.

Danmarks ambassadør i Iran, Danny Annan, var onsdag til samtale i det iranske udenrigsministerium. Samuelsen vil ikke oplyse om, hvordan det møde gik.

- Det var en samtale, som vi bad om, og den blev gennemført. Nu afventer vi hans hjemkomst, siger Samuelsen.

Socialdemokratiet støtter regeringen, hvis den mener, at der skal indføres yderligere sanktioner. Det siger udenrigsordfører og tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup (S).

- Det er utrolig vigtigt, at Danmark ikke går alene, men at vi går sammen med andre lande, så effekten af vores sanktioner bliver så meget desto større, siger Hækkerup.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, opfordrer Iran til at undskylde over for Danmark.

- Det skal gøres, hvis der skal opbygges noget tillid til iranerne igen, siger Espersen.

Det skal være "betingelsen for, at vi fortsat kan støtte atomaftalen" siger han med henvisning til aftalen fra 2015, der skal reducere Irans lager af uran.

/ritzau/