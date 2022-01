Danmark står fast på at træne kupmagers soldater i Mali

Regeringen har sået tvivl om at sende danske soldater til Mali, men slår nu fast, at det er nødvendigt.

En dobbelt kupmager sidder fortsat på magten i det skrøbelige vestafrikanske land Mali.

I starten af det nye år sender Danmark over 100 specialstyrker fra Frømandskorpset og Jægerkorpset til landet, hvor de blandt andet skal træne kupmagerens væbnede styrker.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har tidligere sagt, at forudsætningen for Danmarks tilstedeværelse er, at styret lever op til danske forventninger, og at de ikke gør det nu.

Overgangsstyret er "fuldstændig uacceptabelt", men alligevel holder han fast i at sende danske styrker afsted.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis vi ikke var til stede, ville regionen og lokalbefolkningen have det meget værre. Der handler det for os om netop at træne og have fokus på folkeretten og menneskerettighederne.

- Når vi er til stede, giver det faktisk mulighed for at forbedre situationen, som vi ikke ville have, hvis vi ikke var til stede, siger Jeppe Kofod.

Over 240 internationale soldater har mistet livet i Mali. Kofod frygter, at jihadister vil vinde frem, hvis FN trækker sig tilbage, og at det vil øge ustabiliteten.

Oberst Assimi Goïta har begået militærkup to gange på under et år og har lovet, at der skal holdes et nyt demokratisk valg.

Men det tvivler Frankrig på, og for nylig rejste præsident Emmanuel Macron til Mali for at presse overgangslederen.

Situationen forværres af, at Frankrig trækker flere tusinde styrker ud, mens der er færre europæiske til at tage over, og nu indsættes der muligvis russiske lejesoldater efter aftale med Mali.

Et andet dilemma er, at de væbnede styrker begår lige så mange overgreb på civilbefolkningen som jihadister. Det siger Signe Marie Cold-Ravnkilde, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Forsvarsministeriet oplyser, at missionen gennem "baggrundskontrol af partnerenhederne så vidt muligt vil sikre", at de styrker, Danmark træner, ikke begår overgreb.

Det er dog en risiko, men det er Malis eget ansvar ifølge udenrigsministeren.

- Ansvaret ligger hos styrkerne selv. Men det, vi risikerer ved ikke at være til stede, er, at man ikke får gjort noget ved brud på menneskerettighederne.

- Sådan er det jo. Det er dilemmafyldt. Havde vi ikke været der, så havde situationen givetvis set meget værre ud. Nu er vi der for at bekæmpe terrorgrupper og for at træne i overholdelse af menneskerettigheder, siger Kofod.

Seniorforskeren frygter, at det kan betyde yderligere rekruttering til jihadisterne, hvis de væbnede styrker, som Danmark træner, begår overgreb.

- At det i sidste ende er sikkerhedsstyrkernes ansvar, kan godt være. Men sådan vil det ikke blive opfattet af civilbefolkningen, hvis opbakning europæiske og internationale styrker har brug for for at stabilisere landet, siger Signe Marie Cold-Ravnkilde.

Seniorforskeren er skeptisk over for, at Danmark sætter sin lid til, at man kan lære de væbnede styrker ikke at begå overgreb.

/ritzau/