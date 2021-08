Danmark stopper hjemsendelse af afghanske asylansøgere

Danmark stopper midlertidigt med at tvangshjemsende afviste asylansøgere til Afghanistan.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det skyldes, at Afghanistan sætter en tre måneder lang stopper for modtagelsen af tvangshjemsendte personer på grund af sikkerhedssituationen i landet. Det orienterede landet EU om den 8. juli.

I øjeblikket står 45 afviste asylansøgere til at skulle tvangshjemsendes til Afghanistan.

I en orientering til Folketingets Udlændinge og Integrationsudvalg skriver ministeriet torsdag, at regeringen vil tage den afghanske beslutning til efterretning.

Det betyder, at tvangshjemsendelserne af afviste afghanske asylansøgere foreløbigt stoppes indtil 8. oktober, lyder det i orienteringen.

- Danmark har indtil nu haft et tilfredsstillende udsendelsessamarbejde med Afghanistan både for så vidt angår tvangsmæssige og frivillige hjemsendelser.

- Det er ikke et samarbejde, man fra regeringens side ønsker at bringe i fare, hedder det.

De afghanske myndigheder har dog til Udlændinge og Integrationsminsteriet oplyst, at afghanske asylansøgere, som frivilligt ønsker at rejse tilbage til Afghanistan, fortsat kan gøre det.

- Hjemrejsestyrelsen vil derfor fortsat arbejde på at fremme frivillig hjemrejse blandt afghanske statsborgere uden lovligt ophold i Danmark, lyder det.

Senest Hjemrejsestyrelsen gennemførte en enkelt frivillig hjemsendelse af en afvist asylansøger til Afghanistan var 26. juli i år.

Der var også planlagt en tvangshjemsendelse samme dag, men denne blev udskudt grundet de afghanske myndigheders beslutning.

Beslutningen om at sætte en midlertidig stopper for tvangshjemsendelserne kommer, dagen efter at et bredt flertal i Folketinget landede en aftale om evakuering af lokalt ansatte afghanere, der har hjulpet Danmark i Afghanistan og som derfor kan være i fare.

Her er der tale om mindst 45 nuværende ansatte på den danske ambassade i Kabul samt tidligere ansatte i løbet af de foregående to år, der bliver tilbudt evakuering og midlertidigt ophold i Danmark.

