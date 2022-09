Danmark strammer visumregler for russere

Det bliver sværere for russere at få visum til Danmark, og regeringen har samtidig suspenderet en visumlempelsesaftale med Rusland.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, at Rusland nu er sat i kategori med lande som Syrien og Somalia.

- Det er provokerende, at russere rejser til europæiske lande - blandt andet for at holde ferie - mens deres land har invaderet et frit og demokratisk europæisk land, siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S).

EU-landene har besluttet at suspendere en visumlempelsesaftale med Rusland.

Men da Danmark på grund af retsforbeholdet ikke er del af den aftale, har regeringen truffet beslutning om at suspendere en tilsvarende bilateral aftale mellem Danmark og Rusland.

/ritzau/