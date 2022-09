Danmark strammer visumregler for russiske statsborgere

Russere kommer fremover til at vente længere, fremlægge mere dokumentation og betale en højere pris for at få visum til Danmark.

I forlængelse af EU-landenes beslutning fredag om begrænse russeres adgang til EU, har regeringen besluttet at tage et tilsvarende skridt, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er provokerende, at russere rejser til europæiske lande - blandt andet for at holde ferie - mens deres land har invaderet et frit og demokratisk europæisk land, siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S).

Danmark suspenderer en visumlempelsesaftale med Rusland. Samtidig strammes reglerne for visum, så det bliver sværere for russiske statsborgere at få et visum.

Rusland kommer i kategori med lande som Eritrea, Somalia og Syrien.

Danmark har en bilateral aftale om visum med Rusland, da Danmark på grund af retsforbeholdet ikke er med i EU-aftalen.

- Jeg er derfor glad for, at man i EU netop har vedtaget at suspendere visumlempelsesaftalen med Rusland. Det bakker Danmark op om, selv om vi ikke er med i aftalen grundet vores retsforbehold, siger Dybvad.

Fredag traf EU-landene formelt beslutning om at suspendere en visumaftale med Rusland. Det får virkning fra 12. september.

Aftalen blev indgået i 2007. Den har givet eksempelvis russiske turister en privilegeret adgang til EU.

- Med de nye tiltag gør vi det dyrere og mere besværligt for blandt andet russiske turister at søge visum til Danmark og resten af EU. Det er jeg meget tilfreds med, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i pressemeddelelsen.

Udenrigsministeren mener, at det sender et vigtigt signal til den russiske præsident, Vladimir Putin, og hans styre: Krigen i Ukraine er uacceptabel, og invasionen får konsekvenser på alle niveauer.

Beslutningen blandt EU-landene betyder, at prisen for at søge visum til EU hæves fra 260 kroner til knap 600 kroner.

Desuden forlænges sagsbehandlingstiden, og der stilles højere krav til dokumentation.

/ritzau/