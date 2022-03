Danmark styrker alliance med briter for at sikre sig mod Putin

Danmark har fredag underskrevet en erklæring om at styrke det militære samarbejde med Storbritannien.

Det skal medføre et tættere samarbejde mellem de to lande, som fremover i højere grad skal have et lavpraktisk samarbejde om militære øvelser.

- Der er krig i Europa, som vi alle ved. Rusland har startet en krig i Ukraine. Storbritannien og Danmark har været tætte allierede i mange år.

- Vi gør det, vi siger, og det vil vi blive ved med at gøre, og vi gør det skulder ved skulder, siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) ved præsentationen.

Danmark har allerede en række aftaler med briterne. Erklæringen skal sikre et tættere og mere lavpraktisk samarbejde i Baltikum og Østersøen mellem de to lande.

Begge lande er medlemmer af forsvarsalliancen Nato og forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF).

Det er en udrykningsstyrke med rod i Nato og består af otte Nato-lande samt Sverige og Finland.

Tidligere har de ti lande i JEF besluttet at gennemføre en militærøvelse med udgangspunkt i Danmark. I den forbindelse flytter briterne kortvarigt deres hovedkvarter til Danmark.

Under øvelsen vil danske soldater sammen med allierede sende materiel fra Danmark til Estland. Det er led i den generelle afskrækkelse rettet mod Rusland under den aktuelle Ukraine-krise.

Danmark er allerede med i Nato, så JEF er et særskilt samarbejde.

- Nato er kernen i vores fælles sikkerhedsstruktur. Det her handler grundlæggende om en tilføjelse til Nato. Et praktisk øvelsessamarbejde.

- Vi får et meget stærkere, praktisk øvelsessamarbejde omkring det baltiske område og Østersøen, siger Morten Bødskov.

JEF blev etableret på et Nato-topmøde i 2014 som et supplement til Nato. Det er Storbritannien, som leder det. Der er også medlemmer som Sverige, der ikke er med i Nato.

Også den svenske forsvarsminister, Peter Hultvist, er fredag i København. Han skal deltage, når en dansk fregat og en svensk korvet skal deltage i en militær øvelse.

Skibene afgår fra København fredag og øver frem til søndag i den sydlige del af Østersøen. Det sker med jævne mellemrum under JEF-samarbejdet.

Formålet med den fælles militærøvelse er at demonstrere den frie bevægelighed i Østersøen og landenes samarbejde.

- Man spionerer med sine sensorer, radar og andet. Så overfører man information til hinanden og skaber et billede af, hvordan det ser ud på overfladen og i luften.

- Det lyder måske ret basalt, men det er grundlaget for alting - at vi har det samme billede af verden omkring os, siger kommunikationschef ved tredje flådebataljon Jimmie Adamsson til det svenske nyhedsbureau TT.

/ritzau/