Danmark tager imod 200 kvoteflygtninge fra Rwanda, Eritrea og Afghanistan

For fjerde år i træk tager Danmark imod 200 kvoteflygtninge. Denne gang kommer de fra Rwanda, Eritrea og Afghanistan.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

I 2020, 2021 og 2022 blev der taget 200 kvoteflygtninge fra Rwanda.

Der er især fokus på kvinder og børn, oplyses det. Der vil være tale om kvoteflygtninge fra flygtningelejre i Rwanda samt eritreiske og afghanske flygtninge, som er flygtet til de omkringliggende lande.

Kvoteflygtninge er flygtninge, som lande modtager gennem FN's flygtningesystem. De bliver ofte beskrevet som særligt udsatte og sårbare flygtninge.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) mener, at det handler om begrænse antallet af "irregulære asylansøgere, der finder vej hertil gennem kyniske menneskesmuglere".

De 200 kvoteflygtninge finder han passende.

- Vi skal som altid være opmærksomme på, at antallet har stor betydning for, om integrationen kan følge med.

- Derfor skal vi holde tungen lige i munden og prøve at finde den rette balance. Det mener jeg, at vi gør ved at fastholde antallet på 200 kvoteflygtninge, siger ministeren i pressemeddelelsen.

Under den tidligere VLAK-regering fik Danmark i 2017 en ny ordning for kvoteflygtninge. Den indebærer, at udlændinge- og integrationsministeren hvert år bestemmer antal og den overordnede fordeling af kvoteflygtninge.

Danmark har siden 1989 modtaget omkring 500 kvoteflygtninge om året. Men den daværende Venstre-ledede regering valgte at indstille modtagelsen i det meste af 2016, 2017 og 2018.

Daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), som i dag står i spidsen for Danmarksdemokraterne, begrundede beslutningen med, at Danmark i de år modtog mange spontane asylansøgere. Blandt andet fra Syrien.

I 2019 aftalte den socialdemokratiske regering med sine daværende støttepartier, at Danmark igen skulle tage imod kvoteflygtninge. Og siden da har Danmark taget imod 200 kvoteflygtninge om året.

