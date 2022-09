Danmark tager opdateret coronavaccine med i vaccineprogram

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har mandag indstillet en ny boostervaccine fra Pfizer til godkendelse hos EU-Kommissionen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at vaccinen, der beskytter mod den dominerende coronavariant i Danmark, tages med i efterårets vaccinationsprogram.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi har nu flere variantopdaterede vacciner, som vi forventer giver både en bredere og bedre beskyttelse mod alvorlig sygdom og død, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst i meddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi forventer, at den opdaterede vaccine giver mindst lige så god beskyttelse som den allerede godkendte BA1-opdaterede vaccine, og det kan endda være, at den er lidt bedre, siger hun.

Efterårets vaccinationsprogram i Danmark starter 15. september, hvor det vil være muligt for plejehjemsbeboere og borgere, der er 85 år eller derover, at få tilbud om at blive vaccineret.

Fra 1. oktober vil alle over 50 år blive tilbudt en vaccine.

- Alle, der skal vaccineres i efterårets vaccinationsprogram, vil blive vaccineret med en variantopdateret vaccine, og vi vil løbende vurdere, hvordan vi bedst bruger dem, vi har, siger Helene Bilsted Probst videre i pressemeddelelsen.

Anbefalingen om vaccination gælder også gravide, personale på sundheds- og ældreområdet og borgere med risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

For fire dage siden ankom 720.000 vacciner fra Pfizer til Danmark. Man har i alt sikret sig 4,5 millioner doser, der skal leveres i løbet af september.

Vicedirektøren understreger, at timingen af vaccinationen er afgørende for at undgå et alvorlig sygdomsforløb.

- Så vi skal i gang, så vi kan være på forkant af smitten.

Sundhedsstyrelsen vil i den nærmeste fremtid afgøre, hvordan den nye variantopdaterede vaccine kommer til at indgå i det planlagte program.

/ritzau/