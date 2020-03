Danmark tilbyder Challenger-fly og hjælp til Grækenland og Bulgarien

Regeringen er klar til at sende et Challenger-fly som hjælp til Frontex af frygt for flygtningestrøm mod EU.

Danmark tilbyder EU's grænse- og kystagentur, Frontex, at sende et Challenger-fly som hjælp på grund af den usikre situation i regionen omkring Tyrkiet og Grækenland.

Samtidig har statsminister Mette Frederiksen (S) skrevet et brev til premierministrene i Grækenland og Bulgarien og tilbudt dansk hjælp.

Statsministeren er bekymret over den situation, der i øjeblikket er i regionen med mange flygtninge og migranter, der forsøger at komme fra Tyrkiet og ind i Grækenland.

- Der er ingen tvivl om, at Grækenland og Bulgarien står med en stor opgave i at beskytte Europas ydre grænser.

- Derfor har jeg kontaktet mine græske og bulgarske kolleger og givet tilsagn om, at Danmark er klar til at støtte med yderligere bidrag, der kan beskytte Europas grænser, siger Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar.

Bulgarien grænser ligesom Grækenland op til Tyrkiet, hvis præsident, Recep Tayyip Erdogan, lørdag åbnede både landegrænsen og søvejen mellem Tyrkiet og EU.

Det har fået tusindvis af migranter til at strømme mod Grækenland.

Grækenland har hidtil afvist personerne.

FN har anslået, at der ved grænsen til Grækenland er cirka 13.000 strandede migranter, som forsøger at komme ind i EU gennem Tyrkiet.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har lovet assistance til grækerne.

/ritzau/