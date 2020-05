Danmark tilbyder EU at huse værnemidler og respiratorer

Strategisk lager for medicinsk udstyr kan placeres i Danmark, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Danmark har tilbudt EU-Kommissionen at huse et af flere planlagte EU-lagre til udstyr, der vurderes at være essentielt under en pandemi som den, der aktuelt plager Europa.

- Fra dansk side har vi tilbudt at være vært for et af de strategiske EU-lagre, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et udenrigspolitisk EU-møde fredag aften.

Idéen til oprettelsen af lagre i flere EU-lande er opstået under den aktuelle coronapandemi.

Da virus pludselig var løs i Europa - stik mod flere eksperters spådomme - skabte det et akut behov for medicinsk udstyr som respiratorer og værnemidler.

- Jeg tror, at det er klart for enhver, at Europa skal være bedre forberedt på pandemier. Vi skal styrke vores beredskab nationalt, og vi skal gøre det samme på europæisk plan, siger Kofod.

Kommissionen efterlyser flere lande, som kan opbevare værnemidler, der planlægges indkøbt for EU-midler. Fordelingen af disse skal også styres af EU-Kommissionen.

Rumænien var det første land, der meldte sig på banen som vært. Det meddelte EU-Kommissionen i begyndelsen af april.

Det er planen, at flere lagre skal placeres strategisk i lande rundt om i EU.

- Teknikaliteterne omkring det at etablere og styre lagre er ikke fastlagt endnu, siger Jeppe Kofod.

Ifølge udenrigsministeren er det vigtigt, at man i EU samarbejder bedre om bekæmpelsen af pandemier.

For et par uger siden fik regeringen kritik fra oppositionen efter at have tilbudt at sende et lager af respiratorer til Italien.

Det viste sig, at udstyret var gammelt og ifølge danske læger ikke anvendeligt til behandling af lungesyge patienter med coronavirus.

De var alene brugbare til behandling af andre og mindre krævende tilstande. Italien tog ikke imod udstyret.

