Danmark vil mindske fodboldvold med international aftale

Voldsomme uroligheder med slåskampe, hærværk og ballade ved fodboldkampe skal nedkæmpes.

Af den grund tiltrådte Danmark tirsdag Europarådets konvention 218, oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse onsdag.

Konventionen stiller krav til, at der træffes "alle tænkelige foranstaltninger" for at mindske risikoen for vold og uro ved sportsbegivenheder.

Ifølge justitsminister Peter Hummelgaard (S) sender ratificeringen et signal om, at Danmark tager afstand fra uroskabende adfærd og kriminelle handlinger.

- Det skal være trygt at tage på stadion. Men det er ikke trygt, når der udspiller sig scener med voldelig adfærd, siger justitsministeren i meddelelsen.

- Derfor har Danmark tiltrådt Europarådets konvention, så vi i fællesskab med de øvrige medlemslande sender et klart signal om, at vi ikke vil finde os i, at fodboldkampe og andre sportsbegivenheder bliver brugt som en undskyldning for at slås eller lave ballade.

Ifølge konventionen skal foranstaltninger være med til at sikre et effektivt samarbejde mellem politi og redningstjenester, ligesom man forpligtes til at indføre procedurer vedrørende racistisk eller diskriminerende adfærd.

Derudover forpligter Danmark sig til at tilskynde relevante myndigheder til at samarbejde om at skabe et trygt og sikkert miljø uden for stadioner, ligesom myndigheder skal udvikle nød- og beredskabsplaner.

Sidste år stemte Folketinget et forslag igennem, som fra 1. juli gav politiet og klubberne flere værktøjer til at komme fodboldvolden til livs.

Politiet har således beføjelse til at bortvise personer fra stadionområder, hvis de udviser utryghedsskabende adfærd i forbindelse med højrisikokampe.

Samtidig er listen over strafbare handlinger, der kan give karantæne fra stadioner, blevet udvidet, ligesom aftalen giver politiet mulighed for at videregive oplysninger om potentielle bøller til klubberne.

