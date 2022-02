Danmark undersøger midlertidig ambassadeflytning i Ukraine

Udenrigsministeriet oplyser, at den danske ambassade i Ukraine undersøger muligheden for at rykke ambassade.

Ansatte på den danske ambassade i Ukraines hovedstad Kijev besøger i weekenden byen Lviv - også i Ukraine.

Her skal de undersøge muligheden for at etablere en midlertidig tilstedeværelse. Det oplyser Udenrigsministeriet.

Flere lande har trukket deres ambassader ud af Kijev. Det skyldes frygt for et russisk angreb på Ukraine. Et angreb, der måske bliver rettet mod hovedstaden Kijev.

- Som led i vores planlægning har det i længere tid været påtænkt at besøge Lviv for at undersøge muligheden for at etablere en midlertidig tilstedeværelse der, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Besøget i Lviv gennemføres i denne weekend af de tilbageværende nøglemedarbejdere på ambassaden. Ambassaden er kontaktbar og funktionsdygtig og forventer som vanligt at åbne i Kijev på mandag, oplyser Udenrigsministeriet. Og fortsætter:

- I lyset af sikkerhedssituationen kan dette selvsagt ændre sig med meget kort varsel.

Rusland har opmarcheret markante militære styrker på grænsen til Ukraine. Det har udløst voldsomme diplomatiske spændinger.

De seneste dage har russisk-sindede separatister iværksat evakueringer fra den østlige del af Ukraine. Der er samtidigt meldinger om eksplosioner. Der spekuleres i, om det kan blive brugt som en undskyldning for en russisk invasion.

Lviv ligger i den vestlige del af Ukraine og dermed længst muligt væk fra grænsen til Rusland.

Fredag meddelte Storbritannien, at landet flytter sin ambassade til Lviv. Tidligere på ugen meddelte USA det samme. Også Canada og Australien har flyttet deres ambassader.

Om den danske ambassade i Kijev mere generelt skriver Udenrigsministeriet.

- Ambassaden i Kijev kører grundet den alvorlige sikkerhedssituationen med minimumsbemanding. Udenrigsministeriet har flere gange opfordret alle danskere til at forlade Ukraine. Det gælder fortsat. Kom ud nu.

- Udenrigsministeriet har også tidligere advaret om, at ambassadens mulighed for at bistå tilbageværende danskere kan ændre sig pludseligt og markant.

/ritzau/