Danmark vil arbejde for associeret WHO-medlemskab til Færøerne

Danmark vil hjælpe Færøerne med at blive verdenssundhedsorganisationen WHO's tredje associerede medlem.

Danmark vil arbejde hårdt for, at Færøerne får opfyldt sit ønske om at blive associeret medlem af verdenssundhedsorganisationen WHO.

Det fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som i disse dage er på Færøerne.

Her har han haft "et rigtig godt og konstruktivt møde" med Jenis av Rana, der er Færøernes landsstyremand for udenrigsanliggender.

- Det er et vigtigt og godt ønske, siger Jeppe Kofod.

- Færøerne har håndteret covid-19-krisen på fremragende vis med en omfattende teststrategi og med opsporing og isolering.

- Det er helt naturligt, at med sundhedspandemier og sundhedssamarbejdet, som ikke kun handler om sundhed, men også om alle de samfundskonsekvenser, det kan få, at Færøerne også her er med på mere selvstændig vis.

- Derfor arbejder vi benhårdt for at få Færøerne som associeret medlem af WHO, siger udenrigsministeren.

Danmark har været medlem af WHO siden 1948, hvor organisationen blev oprettet.

WHO, der har 194 medlemslande, har i øjeblikket to associerede medlemmer, Puerto Rico og Tokelau.

Spørgsmål: Hvordan foregår den proces, og hvor lang tid tager den?

- Det er rigtigt, at det ikke bare er os, der bestemmer det. Det er også de regler, der findes i WHO, og de eksisterende WHO-medlemmers accept af at optage nye associerede medlemmer.

- Så det er en udenrigspolitisk opgave, som Danmark i fællesskab med Rigsfællesskabet vil påtage sig, siger Jeppe Kofod.

Udenrigsministeren har også drøftet den kommende nye arktiske strategi med Jenis av Rana.

Den laves i samarbejde mellem Danmark, Grønland og Færøerne og skal efter planen præsenteres i begyndelsen af næste år.

- Her har vi også rigtig gode fremskridt i arbejdet mellem de tre regeringer, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/