Danmark donerer tre millioner coronavacciner til udviklingslande

Der kan være millioner af vacciner på vej til udviklingslande efter et topmøde i EU, hvor beslutningen tages.

Danmark har skrottet vacciner for millioner af kroner og vil nu donere tre millioner vacciner mod coronavirus til udviklingslande.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) mandag eftermiddag på vej til et møde mellem stats- og regeringscheferne i EU.

- Vi går efter at få sat et tal på, hvor mange vacciner vi forventer at donere ud af Europa i 2021.

- Vi vil fra dansk side allerede nu tilkendegive, at vi vil give tre millioner i løbet af indeværende år, siger Mette Frederiksen.

Hun uddyber, at det kan ske gennem Verdenssundhedsorganisationens (WHO) globale vaccinesamarbejde, Covax.

WHO har iværksat Covax-samarbejdet, som skal sikre, at fattigere lande også modtager tilstrækkeligt med coronavacciner.

Forskellige partier og fagpersoner har opfordret regeringen til at donere vacciner, men det har indtil nu ikke været muligt at få svar på, hvor mange vacciner regeringen eventuelt ville donere.

Andre lande har tidligere meldt ud, at de vil donere vacciner.

Mette Frederiksen mener, at Danmark udfylder en humanitær rolle.

- Vi udfylder ikke alene vores rolle, men mere til. Covax er en del af svaret, og så kan der være behov for at donere vacciner til nogle af vores samarbejdspartnere herudover, siger Mette Frederiksen.

Danmark har indgået forhåndsaftaler om køb af vacciner fra AstraZeneca til at færdigvaccinere 2,6 millioner borgere og 8,2 millioner med Johnson Johnsons vaccine.

Ritzau er ikke bekendt med, hvor mange der allerede er leveret. Vaccinerne er dog ikke en del af det officielle danske vaccinationsprogram.

Vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson Johnson er ikke en del af den danske ordning for vacciner. I stedet kan interesserede vælge at blive stukket med dem frivilligt.

Der er en meget lille risiko for alvorlige bivirkninger ved de to vacciner. De er taget ud af det danske program, fordi der er to andre vacciner tilgængelige, og fordi pandemien er under kontrol i Danmark.

Statsministeren forventer, at stats- og regeringscheferne på topmødet bliver enige om, at EU samlet set skal donere 100 millioner vacciner.

Der vil dog være nok til danske borgere, understreger Mette Frederiksen.

- Vi skal hele tiden navigere i det her, så vi får vaccineret den danske befolkning.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har købt ganske mange vacciner, så vi har plads til både at vaccinere den danske befolkning, at revaccinere hvis det er nødvendigt til efteråret og at donere vacciner, siger statsministeren.

Det kan være vacciner fra AstraZeneca, der bliver doneret.

- Det kan det godt være. Nu har vi endelig fået tilvalgsordningen op at køre i Danmark. Det er klart, vi skal se hvor stor efterspørgslen er - ikke mindst efter Johnson Johnson-vaccinen, siger hun.

Den vaccine kræver kun et stik.

- Vi skal hele tiden navigere i det her, så vi får vaccineret den danske befolkning, det har jeg sagt hele vejen igennem, siger statsministeren.

