Danmark vil have adgang til millionstor immigrantdatabase

Konkrete forhandlinger om adgang til en amerikansk database med 260 millioner fingeraftryk er begyndt.

Danmark indgår nu i forhandlinger om at få adgang til den amerikanske immigrationsdatabase Ident.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Databasen indeholder over 260 millioner fingeraftryk fra udlændinge, som har været i kontakt med amerikanske myndigheder.

Målet er i første omgang et pilotprojekt, hvor man gerne vil have adgang til oplysninger i forbindelse med danske asylsager. Det skal ske for at styrke kontrollen med asylansøgere, der kommer til Danmark.

Håbet er, at man med adgang til databasen bliver bedre til at fastslå en given asylansøgers identitet. På den måde vil man kunne afsløre forsøg på at skabe en falsk identitet blandt asylansøgere i højere grad, end man gør i dag.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) begrunder, hvorfor han ser behov for flere redskaber.

- Menneskesmuglere bliver desværre konstant dygtigere. Ikke mindst til at fuske med folks identiteter. Derfor er det vigtigt, at vi styrker kontrollen. Vi skal sikre os, at vi ved, hvem det er, der søger asyl i Danmark.

- Det arbejde kan Ident hjælpe de danske udlændingemyndigheder med. Derfor ser jeg meget frem til forhandlingerne med USA, siger Mattias Tesfaye i pressemeddelelsen.

Endnu arbejder man dog på flere detaljer, før en adgang til databasen kan blive mulig. Det gælder praktiske, tekniske og juridiske aspekter af sagen, oplyser ministeriet.

Men det er ønsket, at forhandlingerne med USA kan afklare det.

Ministeriet skriver desuden, at man håber på længere sigt at kunne udvide adgangen til databasen til også at gælde andre sagsområder på udlændinge- og integrationsområdet - og at flere danske myndigheder kan bruge databasen.

/ritzau/