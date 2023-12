Danmark vil have europæisk klimamål i 2040 på 90 procent

Som det første land melder Danmark nu ind, at EU skal reducere mindst 90 procent af udledningerne i 2040.

Det fortæller klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

I foråret skal EU-landene have politiske drøftelser om, hvad EU skal reducere i 2040.

- Der håber jeg, at vi med vores udmelding kan inspirere andre til at melde niveauer på mindst 90 procent ind, siger Lars Aagaard på klimatopmødet COP28 i Dubai.

Det europæiske klimaråd, European Scientific Advisory Board on Climate Change, anbefalede i sommer, at EU vedtog et reduktionsmål på 90 til 95 procents reduktion i 2040.

- Jeg opfordrer vores europæiske naboer derhjemme og her på COP’en til, at EU skal hæve sine ambitioner på det, der ligger efter 2030, siger Lars Aagaard.

Selv om Danmark er hurtige til at melde et nyt mål på banen, er der stadig lang vej, før det oprindelige 2030-mål er opfyldt på 55 procents reduktion i forhold til 1990.

Tidligere har mange forventet, at Danmark vil overholde EU-forpligtelserne ved at nå vores nationale klimamål.

Men EU's klimamål er indrettet anderledes, og landbruget fylder meget.

Den sektor har endnu ikke en konkret plan for en fuld omstilling endnu, og derfor mangler Danmark reduktioner for millioner af ton drivhusgas for at nå EU's 2030-mål, har det danske Klimaråd påpeget.

Hvis landbruget reducerer den mængde, regeringen i sine klimaprogrammer har planlagt, vil der stadig mangle seks millioner tons reduktioner frem mod 2030, har rådet udregnet.

Lars Aagaard mener godt, at Danmark kan melde nye mål ind, før vejen til de første er vist.

- Det er rigtigt, at Danmark i forhold til internationale mål for 2030 ikke er på plads endnu. Og det er, fordi det handler om landbrugets udledninger, og der afventer vi fortsat rapporten fra Svarer-udvalget, siger han med henvisning til ekspertudvalget bag en ny drivhusgasafgift på landbruget.

/ritzau/