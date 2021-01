Danmark vil have vikingeborge på verdensarvsliste

Fem ringborge fra vikingetiden skal blive en del af verdensarven, oplyser ministerium.

Danmark vil gøre landets vikingeborge til verdensarv. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge ministeriet er der tale om Danmarks fem ringborge fra vikingetiden, som regeringen vil ansøge om at komme på Unescos verdensarvsliste.

Det gælder Aggersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense, Trelleborg i Slagelse og Borgring i Køge.

Ringborgene er alle opført i perioden omkring år 980 efter Kristi fødsel. De kædes sammen med kong Harald Blåtands samling af det danske rige.

Ifølge kulturminister Joy Mogensen (S) er det første gang, at Danmark på egen hånd forsøger at få en serie af kulturarvssteder, som ligger geografisk spredt, optaget på verdensarvslisten.

- Vikingeborgene er oplagte kandidater, fordi deres geometri er helt unik, og de er et væsentligt vidnesbyrd om begyndelsen på det Danmark, vi kender fra historiebøgerne.

- Jeg håber, det vil højne interessen og øge forståelsen for Danmarks historie også i udlandet, siger hun i pressemeddelelsen.

I 2018 blev ringborgene optaget på den danske såkaldte tentativliste. Optagelsen her er en forudsætning for, at de senere kan optages på verdensarvslisten.

Det er Nordjyllands Historisk Museum, Vesthimmerlands Museum og Odense Bys Museer, Nationalmuseet og Museum Sydøstdanmark, der har besluttet at indstille vikingeborgene. Det har de gjort sammen med de fem respektive kommuner og Slots- og Kulturstyrelsen.

Lykkes det for Danmark at få vikingeborgene på verdensarvslisten, vil de komme i selskab med blandt andet Roskilde Domkirke og Stevns Klint, der er en del af verdensarven.

Det forventes, at Unescos verdensarvskomité næste gang vil afgøre, hvilke historiske steder der skal optages på dets verdensarvsliste i sommeren 2022.

