Danmark vil hente seks F-35-kampfly hurtigt hjem fra base i USA

Danmark vil hente seks F-35-kampfly hjem fra Luke Air Force Base i Arizona, USA, fordi den oprindelige leverance af kampflyene er forsinket.

Det siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) efter et møde på Ramstein-basen i Tyskland.

- Vi går nu i dialog med amerikanerne om, hvorvidt det kan lade sig gøre at tage nogen af flyene hjem fra Luke Air Force Base i en periode, for at vi så potentielt kan lave et arrangement, hvor amerikanerne kan stille fly til rådighed, siger han.

Leverancen af nye F-35-kampfly til Danmark blev for nyligt meldt forsinket.

De fly, der skulle være modtaget i første halvdel af 2024, kommer tidligst i anden halvdel af 2024.

Det kan potentielt udskyde donationen af danske F-16-kampfly til Ukraine, fordi de nye F-35 kampfly skal overtage deres opgaver.

Derfor vil Troels Lund Poulsen lave en form for byttehandel med amerikanerne.

I dag står der seks danske F-35-kampfly på Luke Air Force Base i Arizona, som bruges til at træne danske piloter i Danmarks nye kampfly.

Hvis USA kan stille andre F-35-fly til rådighed på luftbasen, kan Danmark hurtigere hente de seks fly, der er blevet brugt til træning, hjem til Danmark.

- Jeg har haft lejlighed til at diskutere det med nogen af de folk, der arbejder for Austin i dag, siger Troels Lund Poulsen med henvisning til den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin.

