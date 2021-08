Danmark vil hjælpe allierede med evakuering i Kabul

Danmark vil hjælpe allierede med at evakuere i Afghanistan, efter at egne borgere er hjulpet ud.

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

- Vi er fortsat operative i Afghanistan og har fået flere kapaciteter til området. Det betyder også, at andre lande har anmodet os om assistance, siger Trine Bramsen og fortsætter:

- Det betyder, at vi kommer til at fortsætte operationen efter, at vi har fået alle vores egne borgere og andre, vi har ansvaret for, ud.

Efter at USA har trukket landets tropper ud af Afghanistan, er landet brudt sammen, og den militante bevægelse Taliban har på få dage taget kontrollen med hovedstaden Kabul.

Derfor foregår der nu en kaotisk og massiv evakuering af statsborgere og andre fra Kabul, der risikerer forfølgelse.

Danmark har Islamabad i Pakistan som base for operationen i Afghanistan.

- Vi takker den pakistanske regering for samarbejdet, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Sikkerheden for de lokalt ansatte og deres familier har vores allerhøjeste prioritet, tilføjer han.

Lufthavnen i Kabul er nu sikret, så nogle civile fly også kan flyve. Det oplyser en repræsentant for det amerikanske militær ifølge Reuters.

USA's militær har genoptaget evakueringen af diplomater og civile fra landet. Det sker, efter at landingsbanen er blevet ryddet for mennesker, der forsøgte at flygte.

Nyheden kommer, samtidig med de danske ministres udmeldinger.

Mandag aften kunne et dansk evakueringsfly ikke lande i Kabuls lufthavn, fordi situationen var for kaotisk.

Hundredvis af mennesker forsøgte mandag at sikre sig en plads i fly for at komme ud af Afghanistan.

/ritzau/