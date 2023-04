Danmark vil hjælpe med at indfri Australiens grønne potentiale

Danmark kan være en vigtig spiller, når Australien skal forsøge at blive klimaneutral i 2050.

Det mener minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S), der fredag morgen lokal tid mødtes med Australiens energi- og klimaminister, Chris Bowen, i Sydney.

Australien overgik sidste år fra en konservativ regering til en Labour-regering, der har et større fokus på klimaforandringerne.

- Der er heldigvis sket rigtig meget i Australien inden for de sidste måneder på klimapolitikken. Det, at den nye regering lægger en mere progressiv linje, er selvfølgelig rigtig godt for klimaet, men også rigtig godt for vores muligheder for at samarbejde med Australien, siger ministeren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Konkret nævner ministeren, at der på grund af den store mængde kyst i Australien er et stort potentiale for havvind.

- Men der er faktisk ikke noget havvind i dag. De er i gang med at skulle lave nogle meget store projekter. Der er allerede danske virksomheder, der er aktive der, siger Dan Jørgensen.

Udenrigsministeriet oplyser, at Energistyrelsen i Danmark og den danske virksomhed Energinet allerede samarbejder med de australske delstater Victoria og New South Wales om vindenergi.

Dan Jørgensen har som formål at intensivere det samarbejde og få flere danske virksomheder ind på det australske marked.

- Hvis vi fra dansk side kan være med til at hjælpe så stort et land som Australien, der har så stort et klimaaftryk, med at få klimaaftrykket bragt ned, så er det en mulighed for, at vi kan gøre en stor forskel for klimaet uden for vores egne grænser.

Australien har en gigantisk kulindustri, der ikke kan fortsætte på samme måde, hvis klimaambitionerne skal nås.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er klart, at det ikke bliver nemt, for der er også store økonomiske interesser på spil.

- Der er masser af mennesker, der arbejder i kul- og gasindustrien. Her kan vi fra dansk side byde ind med nogle af vores erfaringer, siger Dan Jørgensen.

Den australske minister Chris Bowen ser også positivt på det fremtidige samarbejde med Danmark.

- Godt at mødes med min danske kollega og sparke gang i et nyt kapital af strategisk samarbejde om ren og billig energi mellem Australien og Danmark, siger han ifølge Udenrigsministeriet efter mødet.

/ritzau/