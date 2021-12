Danmark vil leje 300 fængselspladser i Kosovo

Partierne bag en ny, flerårig aftale for Kriminalforsorgen er enige om at leje 300 fængselspladser i Kosovo.

Derudover skal fængselskapaciteten i Danmark udvides med flere hundrede pladser. Det skal gøre det muligt at håndtere op mod 1000 flere indsatte end i dag.

Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag, efter at have forhandlet aftalen på plads med Dansk Folkeparti, SF og De Konservative.

- Vi stod til at mangle op mod 1.000 pladser i Kriminalforsorgen i 2025. Jeg er stolt af at kunne sige, at vi med aftalen i fællesskab håndterer den bundne opgave.

- Vi er blandt andet enige om, at der skal arbejdes på at leje fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte fra tredjelande. Og vi udvider med flere fængselspladser i danske fængsler på både kort og lang sigt, siger han om aftalen.

Justitsministeriet har det seneste års tid forhandlet med Kosovo om vilkårene for at leje fængslet i Kosovo, og der udestår fortsat nogle møder, før der ligger en underskrevet kontrakt.

- Men jeg er meget fortrøstningsfuld, for begge parter synes, at det ser fornuftigt ud, siger ministeren.

Han føler sig også overbevist om, at konstruktionen i Kosovo tåler at blive trykprøvet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis det skulle komme så vidt.

- Vi har gjort, hvad vi kan for at sikre, at det her er inden for reglerne. Der vil gælde præcis de samme regler som for fængsler i Danmark.

- De udvisningsdømte har stadig mulighed for at få besøg, selv om det selvfølgelig bliver besværligt, siger han.

Aftalen tilfører fire ekstra milliarder kroner til de nye initiativer. De omfatter også et nyt bandefængsel, tre nye udslusningsfængsler, mindre brug af strafcelle og bedre muligheder for, at indsattes børn kan holde kontakten med deres forældre.

Der er som nævnt kun fire partier med i aftalen, efter at flere af de øvrige partier faldt fra undervejs i processen.

Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen kalder det en 'slapperaftale'.

- I den aftale, der nu er indgået, får de hårde kriminelle eftergivet deres gæld. De får mere tid hjemme i en fodlænke, de får mere tid på en pension i stedet for i et fængsel, og de løslades generelt tidligere.

- Det er alt sammen vilkår, som vi ikke vil byde almindelige lovlydige danskere, siger han.

Aftalen gælder for perioden 2022-2025 og omhandler også en forstærket indsats for at tiltrække og fastholde fængselsbetjente.

Det skal blandt andet ske ved at oprette et nyt uddannelsessted i Nykøbing Falster, der supplerer de eksisterende skoler i Birkerød og Møgelkær ved Horsens.

/ritzau/