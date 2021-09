Danmark vil øremærke flere bistandspenge til klima

Danmark vil fra 2023 afsætte cirka 3,8 milliarder kroner årligt til klimabistand.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) mandag i New York, hvor hun deltager i FN's generalsekretær Antonio Guterres' "Climate Moment" sammen med cirka 36 udvalgte stats- og regeringsledere fra hele verden.

Det sker i forbindelse med FN's Generalforsamling.

- Den seneste klimarapport fra FN’s klimapanel bør være et wakeupcall til, at vi må og skal gøre mere for at bekæmpe klimakrisen nu.

- Især de rige lande skal levere mere, siger Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar.

Ifølge en skriftlig kommentar vil Danmark også "mobilisere et tilsvarende beløb gennem Investeringsfonden for Udviklingslande og de multilaterale udviklingsbanker".

Samlet kommer Danmark derfor til at levere et bidrag på mellem syv og otte milliarder kroner til international klimafinansiering.

Danmark har som andre af verdens rige lande forpligtet sig til mindst at yde 0,7 procent af bruttonationalindkomsten (bni) til udviklingsbistand, som klimabistanden hører under.

I regeringens forslag til finansloven for næste år fremgår det, at regeringen ønsker at lade en større del af udviklingsbistanden gå til klimainitiativer.

Af forslaget fremgår det, at Danmark skal være "førende på den grønne udviklingspolitiske dagsorden og gå forrest i kampen mod klimaforandringer ved at sætte et ambitiøst mål om, at klima og den grønne udviklingsbistand skal udgøre 30 procent af udviklingsbistanden".

- Vi vil målrette mindst 60 procent af klimabistanden til klimatilpasningsindsatser i de mest sårbare og fattige lande, siger Mette Frederiksen.

- Samtidig vil vi mobilisere yderligere klimafinansiering fra andre offentlige og private kilder.

- Vi vil dermed bidrage med mindst en procent af det samlede internationale mål om 100 milliarder dollars, siger hun.

/ritzau/