Danmark vil opkøbe ukrainsk valuta så flygtninge kan veksle

For 115 millioner danske kroner vil staten opkøbe kontant ukrainsk valuta så flygtninge kan veksle penge.

Danmark vil opkøbe kontant ukrainsk valuta for op til 115 millioner danske kroner i 2022.

Det skal ske, så ukrainske flygtninge i Danmark har mulighed for at veksle maksimalt 10.000 ukrainske hryvnia til danske kroner.

Det fremgår af et aktstykke fra 1. juni fra finansminister Nicolai Wammen (S), der afventer godkendelse i Folketingets Finansudvalg.

I dag har ukrainske flygtninge i europæiske lande nemlig "få eller ingen muligheder" for at veksle deres ukrainske penge til en lokal EU-valuta.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skyldes, at banker ikke er "villige til at påtage sig risikoen ved at eje kontante" ukrainske hryvnia, fordi Ukraines centralbank ikke tilbyder opkøb af kontanter grundet den russiske invasion.

Det fik Rådet for EU-landenes finansministre til at vedtage en henstilling midt i maj, der anbefaler ordningen med at opkøbe ukrainsk valuta, så flygtede ukrainere kan veksle op til 10.000 ukrainske hryvnia hver.

10.000 ukrainske hryvnia svarer til omkring 2300 danske kroner.

Danmark er dog ikke bundet til at følge henstilling. Det skyldes det danske EU-retsforbehold. Men Nicolai Wammen har alligevel valgt at følge anbefalingerne fra Rådet.

- Henstillingen anbefaler, at landene gennem frivillige aftaler med de kommercielle banker skal tilbyde fordrevne ukrainere veksling til en valutakurs, der løbende offentliggøres af Ukraines centralbank, lyder det i aktstykke.

- Ukraines centralbank vil herefter opkøbe de kontante UAH (ukrainske hryvnia, red.) hver tredje måned til den kurs, der var gældende ved tidspunktet for vekslingen. I den mellemliggende periode vil landene bære en modparts- og valutakursrisiko, lyder det videre.

Da ordningen er "forbundet med risiko for tab for staten" er fire millioner danske kroner afsæt til at dække "statens forventede kurstab".

Opkøbet af den ukrainske valuta skal foretages af Nationalbanken på vegne af staten.

Ordningen skal træde i kraft "snarest muligt", hvis Finansudvalget tiltræder aktstykket.

/ritzau/