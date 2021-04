Danmark vil påvirke fransk sag: Kan afgøre ansvar for Syrien-børn

Står det til Danmark, bør lande ikke have juridisk ansvar over for borgere i syriske fangelejre.

Lande kan ikke være juridisk ansvarlige over for borgere, der befinder sig i syriske fangelejre.

Sådan lyder budskabet i et tredjepartsindlæg, som Danmark har afgivet i en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der kan få betydning for de danske borgere i Syrien.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en skriftlig kommentar.

- Det grundlæggende synspunkt i det danske indlæg er, at deltagerstater ikke kan være ansvarlige efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) for forhold, som de ikke udøver nogen effektiv kontrol over, og at Menneskerettighedsdomstolen derfor bør fastholde sin nuværende tilgang til spørgsmålet, skriver Udenrigsministeriet til Ritzau.

Sagen ved menneskerettighedsdomstolen drejer sig om, hvorvidt den franske stat har et juridisk ansvar over for to kvindelige statsborgere, der lige nu sidder i syriske fangelejre med deres børn.

Det mener forældrene til kvinderne, og spørgsmålet skal det øverste kammer med 17 dommere i domstolen nu tage stilling til.

Men hvad betyder, at "Menneskerettighedsdomstolen bør fastholde sin nuværende tilgang til spørgsmålet"?

- Det har hele tiden været linjen fra Menneskerettighedsdomstolen, at man skal have kontrol over personer eller områder, før man er forpligtet til at overholde personers menneskerettigheder, forklarer Jens Elo Rytter.

Han er professor i forfatningsret med speciale i menneskerettigheder på Københavns Universitet.

- Derfor vil det være et meget stort spring – måske endda et paradigmeskift – hvis man pludselig sagde, at fordi der sidder nogle mennesker i en syrisk fangelejr, som har en tilknytning til et land, så skulle landet have menneskeretlige forpligtelser i forhold til dem.

Fastholder domstolen den nuværende tilgang, er der ikke meget tvivl om resultatet, mener Jens Elo Rytter.

- Efter den hidtidige retstilstand er der ingen tvivl om, hvad resultatet af sagen skal være. At Frankrig ikke har et ansvar. Men det kan være, at der er en bekymring for, at Menneskerettighedsdomstolen måske vil ændre praksis, siden vi intervenerer.

At intervenere - eller afgive et tredjepartsindlæg - betyder, "at man kommer med sin mening om, hvad domstolen bør komme frem til".

- For det, Menneskerettighedsdomstolen kommer frem til, vil få betydning for alle 47 stater i Europarådet. Så Danmark vil også være forpligtet til at følge den dom.

- Derfor har man muligheden for at intervenere – at give sin vurdering af, hvordan domstolen bør afgøre det. Men det er selvfølgelig fuldstændig uforpligtende for domstolen, siger Jens Elo Rytter.

Så selv om sagen drejer sig om Frankrigs juridiske ansvar, vil dommen kunne få betydning for Danmark og danskere i Syrien. Det gælder særligt, hvis dommen falder ud til fordel for de franske kvinder.

- Det vil få den betydning, at man slet ikke politisk kan have nogen diskussion, om vi skal hente dem hjem eller ej. Så vil det være en menneskeretlig forpligtelse, siger Jens Elo Rytter.

/ritzau/