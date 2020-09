Danmark vil sende 30 respiratorer til Albanien

Sundheds- og Ældreministeriet udlåner 30 respiratorer, som Danmark ikke har brug for, til Albanien.

I august overtog den danske stat 80 respiratorer, som det ikke vurderedes, at sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden havde brug for. Det skete med henblik på at kunne låne dem ud til andre lande, hvis sundhedsvæsener var pressede.

Og nu er der så fundet en låner til 30 af dem.

Albanien får lov til at låne 30 respiratorer af Danmark. I første omgang vil udlånet vare et år, men aftalen kan forlænges.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge ministeriet er respiratorerne af mærket ChenWei og fremstillet i overensstemmelse med gældende EU-direktiver - med andre ord er de CE-mærket.

Ministeriet forsikrer i pressemeddelelsen om, at respiratorerne, der sendes til Albanien, er korrekt mærket og kan bruges til behandling af covid-19-patienter.

Det førte tidligere i år til en del kritik, da Danmark tilbød at låne Italien en type respiratorer, der ikke effektivt kunne bruges til at behandle covid-19-patienter.

Albanien vil modtage respiratorerne i uge 39.

/ritzau/