Danmark vil støtte adgang til rent vand i Kenya

Omkring halvdelen af befolkningen i det afrikanske land Kenya har ikke adgang til rent drikkevand, og det vil Danmark være med til at rette op på.

Derfor donerer Danmark 100 millioner kroner til landet, som i disse dage afholder et klimamøde, hvor ledere fra Afrika samles for at sætte en fælles retning for klima og grøn omstilling.

Minister for global klimapolitik og udviklingssamarbejde Dan Jørgensen (S) deltager i mødet.

- Adgangen til rent vand er essentielt for alle mennesker på denne klode. Desværre har klimaforandringer og tørke gjort det sværere for mange her i Kenya at få dækket det behov. Det vil vi gerne være med at gøre noget ved, siger han i en pressemeddelelse.

Pengene skal sikre bedre adgang til vand for sårbare befolkningsgrupper i nogle af Kenyas mest klimasårbare områder.

Områderne er også plaget af konflikt mellem forskellige etniske grupper.

Pengene vil gå til en bedre håndtering af regnvand blandt andet gennem bekæmpelse af afskovning og plantning af træer i Kenyas højland.

Højlandet bruges til at opsamle regnvand og hjælpe med at føre vandet ned til floder og damme i de mere tørre, lavtliggende områder af Kenya.

Klimamødet i den kenyanske hovedstad, Nairobi, bruges som forberedende møde frem mod COP28, som finder sted senere på året.

Pengene til rent drikkevand findes på finansloven.

Mandag blev det annonceret, at Danmark skruer op for støtten til en stor fond, der hjælper fattige lande med at tilpasse sig klimaforandringer som tørke og stigende vandstand.

I perioden 2024-2027 vil det danske bidrag til Den Grønne Klimafond (GCF) være på 1,6 milliarder kroner. Det er en fordobling af det seneste bidrag.

