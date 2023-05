Danmark vil støtte EU's nabolande mod Rusland i ny strategi

Danmark skal støtte op om EU's nabolande, der bliver udsat for påvirkning fra for eksempel Rusland. Og man skal gå til en stormagt som Kina med diplomati.

Det er to af elementerne i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) tirsdag præsenterer på Københavns Universitet.

Ud over fortsat at støtte Ukraine i krigen mod Rusland har den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi fokus på at øge engagementet i EU's nærområde.

Det gælder lande på Vestbalkan samt i Moldova og Georgien, hvor Lars Løkke Rasmussen mandag officielt åbnede en dansk ambassade.

Det er lande, hvor ikke mindst Rusland forsøger at påvirke landenes uafhængighed.

- Vi vil styrke vores engagement i de østlige frontlinjestater, så de kan blive en del af den europæiske familie, siger han.

- Nu står vi med en stor opgave, hvor vi skal hjælpe Ukraine, Moldova og Georgien på deres europæiske vej.

Lars Løkke Rasmussen fortæller, at i Georgien bakker mere end 80 procent op om medlemskab af EU og Nato.

- Det er udtryk for et håb, som vi har en forpligtelse til at hjælpe med at omsætte til en realitet.

- Der er for mig ingen tvivl om, at det EU, vi kender i dag, bliver udvidet, siger han.

Den nye strategi har "pragmatisk idealisme" som overskrift, et begreb som Lars Løkke Rasmussen har slået på tromme for gennem et stykke tid.

Det gælder blandt andet i forhold til en stormagt som Kina.

- Med den tyngde, Kina har fået i verden, er de ikke til at komme uden om økonomisk og politisk, siger han.

- Kina er en afgørende del af verdenshandlen og klimakampen, den kinesiske økonomi er på niveau med hele den europæiske.

- Og Kina er verdens største udleder af drivhusgasser, de står for 30 procent af de samlede udledninger.

- Derfor kan vi ikke bare vælge Kina fra, siger han.

