Danmark vil styrke samarbejde om grønne regnemodeller

Der arbejdes i Danmark på at udvikle regnemodeller, som tager højde for politiske tiltags effekt på klimaet.

Danmark har taget initiativ til et internationalt samarbejde om grønne regnemodeller. Det skriver Finansministeriet i en meddelelse.

Her skal erfaringerne fra Danmarks arbejde med at udvikle sådanne modeller deles - både for at inspirere andre lande og få input.

Finansminister Nicolai Wammen (S) mener, at det er afgørende, at de økonomiske værktøjer styrkes. Han ser derfor frem til at dele erfaringerne med arbejdet.

- Det er min ambition, at Danmark skal vise vejen til, hvordan man kan nå ambitiøse klimamål og samtidig sikre en konkurrencedygtig økonomi og sunde offentlige finanser, siger han i meddelelsen.

Regnemodellerne bruges i Finansministeriet til at vurdere, hvad økonomisk-politiske tiltag kan betyde for de offentlige finanser.

Sidste år blev der igangsat et arbejde med at udvikle modeller, der i højere grad tager højde for politiske tiltags effekt på klimaet.

Det har blandt andet været håbet at udvikle en model, der for eksempel kan vurdere klimaaftrykket af en finanslov.

/ritzau/