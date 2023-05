Danmark vil tale om korruption under ukrainsk toppolitikers besøg

Ikke kun krig, krudt og kampfly vil være på dagsordenen, når formanden for det ukrainske parlament, Ruslan Stefantjuk, fredag gæster Folketinget.

Også landets udfordringer med korruption vil blive bragt op.

Det fortæller formand for Udenrigspolitisk Nævn Michael Aastrup Jensen (V) til Ritzau.

- Korruption er et landets største udfordringer, når Ukraine er blevet frit igen, siger han.

- Jeg har lige fået en melding om, at en ukrainsk dommer igen for få dage siden blev afsløret i at modtage bestikkelse.

Allerede før krigen var Ukraine et af de fattigste lande i Europa, præget af udbredt korruption og et svagt demokrati.

Alligevel fik Ukraine i juni 2022 status som EU-kandidatland. Et kandidatur, som Michael Aastrup Jensen bakker op om.

Han understreger dog, at der i forhold til korruption er et stykke vej, før Ukraine formelt er klar til at blive optaget i det europæiske samarbejde.

- Vi har støttet forskellige projekter om offentlighed, konkret bekæmpelse og andre tiltag. Jeg tror, at vi får en rigtig god snak om, hvordan vi kan hjælpe endnu mere.

- Ukraine er en nær ven af Danmark. Også ved nære venner skal man kunne være ærlig omkring de udfordringer, der er, siger han.

Det er ikke første gang, at formanden for Udenrigspolitisk Nævn bringer Ukraines problemer med korruption på dagsordenen.

I slutningen af marts besøgte han Kyiv sammen med seks andre medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn.

- Alle steder, hvor vi havde møder, tog vi også følsomme sager op som korruption, siger Michael Aastrup Jensen.

Danmark er blot det andet land, som parlamentsformanden lægger vej forbi, siger Michael Aastrup Jensen.

Besøget tydeliggør ifølge ham, at Danmark er et af de lande, som bakker Ukraine mest op. Både i forhold til militærstøtte og nødhjælp.

Han forventer også, at der på mødet fredag vil blive talt om F-16-fly og det kommende Nato-møde i Litauens hovedstad, Vilnius, i juli.

