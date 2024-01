Danmark vil tilslutte sig koalition som bomber houthier i Yemen

Folketinget vil tilslutte sig koalitionen af seks lande, som står bag bombeangreb mod Yemens houthier, som angriber internationale fragtskibe.

Det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn, hvor regeringen har orienteret Folketinget om situationen.

- Det vi har set med angreb på civile fartøjer, det rokker ved nogle helt fundamentale spilleregler i verden.

- Danmark er et lille land, men en stor søfartsnation og kan ikke sidde det overhørig, siger Løkke.

Danmark har allerede tre stabsofficerer udsendt til hovedkvarteret i Bahrain, som rådgiver og følger situationen i området nøje og melder tilbage til Danmark.

Nu vil Folketinget udsende endnu en i tre måneder. Flere lande bør bidrage, mener regeringen.

- Der er nogen, der går og putter sig lidt, og det dur ikke, for hvis alle putter sig, så er det de andre, der vinder, og det kan vi ikke holde til. Vi ved godt, at én stabsofficer ikke udgør den operative forskel, men det er vigtigt, siger Løkke.

Regeringen har tidligere fået tilsagn til at udsende en fregat til Det Røde Hav.

Den skal ligge sig som et skjold mellem fragtskibene og de missiler, som houthierne sender afsted mod dem. Missionen betragtes som langt farlige for den danske besætning end tidligere piratmissioner.

Danmark er en af de største søfartsnationer i verden, og eksempelvis rederiet Mærsk sejler i området og er tidligere blevet angrebet. Derfor har de nu lagt deres sejlrute om, hvilket ventes at fordyre varerne, de sejler med.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) siger, at Danmarks bidrag gør en forskel.

- Men jeg vælger også at være helt ærlig og sige, at det ikke bliver den stabsofficer, der kommer til at gøre forskellen. Vi har lyttet til et ønske om, at Danmark skal være en del af denne koalition, siger han.

Det er en amerikanskledet koalition med briterne i spidsen, og det er amerikanerne, som har bedt Danmark om at bidrage, lyder det.

Forsvarsministeren vil ikke uddybe, hvad den danske udsending præcis skal foretage sig i Yemen. Men den udsendte skal blandt andet skal se på, hvordan angreb udføres bedst.

Houthierne er blevet advaret flere gange. Og FN's Sikkerhedsråd har vedtaget en resolution, hvor det lød, at bevægelsen øjeblikkeligt skal stoppe sine angreb mod skibstrafikken i Det Røde Hav.

Regeringen mener, at man med advarslerne står på retmæssig sikker grund.

Folketinget har torsdag givet tilsagn om deltagelsen, og der ventes et beslutningsforslag i næste uge, hvor der skal stemmes om forslaget.

/ritzau/