Danmark vil træne ukrainske kampflypiloter i Skrydstrup

Danmark vil træne ukrainske kampflypiloter på Skrydstrup-basen i Jylland. Det oplyser fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Danmark er sammen med Holland sat i spidsen for indsatsen, og torsdag vil den danske minister fremlægge planerne for landene i Ukraine Defense Contact Group. Det sker på et møde i Bruxelles.

Her ventes Danmark at få opbakning til forslaget. Dermed kan træningen måske allerede kan begynde til august.

- Jeg vil fortælle om den omskoling og træningsindsats, der skal finde sted her i løbet af de kommende måneder. Det er med udgangspunkt i Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi lægger op til, at det bliver i Skrydstrup. Her har vi vores F-16-kampfly placeret, siger Troels Lund Poulsen.

På mødet torsdag vil han indlede arbejdet med at samle en koalition af lande, der bakker op om initiativet.

- Men det bliver med dansk lederskab i samarbejde med Holland, siger Troels Lund Poulsen.

Han forventer, at Danmark og Holland inden Nato-topmødet i Vilnius i juli vil kunne fremlægge en konkret plan for, hvornår træningen går i gang. Og hvilke etaper træningen vil bestå af.

Det sidste kan få betydning for, hvornår Danmark og andre allierede lande vil træffe beslutning om, hvorvidt man også vil donere F-16-kampfly til Ukraine.

Den beslutning er dog endnu et stykke ude i horisonten, vurderer Troels Lund Poulsen.

- Vi er stadig et godt stykke fra, at flyene kan blive operative i det ukrainske luftrum. Jeg vurderer, at træningsindsatsen kommer til at tage minimum et halvt år.

- Noget af det, der udestår er, at piloterne skal have nogle meget stærke engelskkundskaber for at være i stand til at forstå og navigere i træningskonceptet og læse manualerne. Derfor kan det være, at en del af omskolingen kommer til at handle om sprogundervisning i starten, siger Troels Lund Poulsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han understreger, at Danmark trods at være frontløber i træningsindsatsen fortsat ikke har afgjort, om man også vil donere nogle af de danske F-16-kampfly til Ukraine.

- Den beslutning har vi ikke truffet fra dansk side. Vi har hele tiden sagt, at man må dele det op i to bidder.

- Den første bid handler om, at vi skal gøre det muligt for de ukrainske piloter at gå fra at flyve MIG-kampfly til at flyve F-16. Derefter kan man så diskutere, om der skal laves en donation fra dansk side, siger Troels Lund Poulsen.

Han understreger, at en donation ud over trænede piloter også ville kræve en støttestruktur i Ukraine. Den skal både vedligeholde, men også beskytte de dyre kampfly. Derfor ventes også støttepersonale at få træning i Danmark, så Ukraine selv kan vedligeholde kampflyene.

Rusland har gentagne gange testet det danske afvisningsberedskab i luftrummet. Alligevel er vurderingen, at træningen ikke vil øge sikkerhedstruslen mod Danmark.

Det skyldes, at der allerede foregår træning af ukrainske soldater i europæiske lande. Hvis Rusland skulle angribe Danmark ville det samtidig udløse en åben krig med Nato. Det scenarie har Rusland hidtil vist, at man vil undgå.

/ritzau/