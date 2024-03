Danmark vinder guld ved europæisk kokkemesterskab

Det danske kokkehold ledet af tidligere Geranium-kok Sebastian Holberg Svendsgaard vinder guld ved det uofficielle kokke-EM, Bocuse d'Or.

Det viser billeder fra Bocuse d'Ors liveudsendelse onsdag.

Sammen med guldmedaljen kvalificerer det danske hold sig også til næste års uofficielle VM i kokkekunst af samme navn i Lyon. Den europæiske konkurrence blev i år afholdt i Trondheim tirsdag og onsdag.

Den tidligere Geranium- og Babette-kok Sebastian Holberg Svendsgaard havde Philip Nilsen fra restaurant TreeTop i Vejle ved sin side gennem konkurrencen, hvor de tirsdag fremviste deres retter efter fem timer og 30 minutter i køkkenet.

Herefter præsenterede det danske hold dommerne for et fad inspireret af nordisk mytologi og guden Frej, som fik ting til at spire og gro.

Kokkene tilberedte blandt andet fisk med sort bølgeskær på toppen, der blev brændt og stegt. Inde i fisken var der vesterhavsost og urter.

Ud over fisken præsenterede holdet blandt andet også kød og meget andet garniture samt en stegt torskesauce.

Efter serveringerne tirsdag fortalte Sebastian Holberg Svendsgaard, at alt var gået efter planen - og med god grund.

Han nævnte desuden Sverige og Norge, som sine store konkurrenter. Holdene vandt henholdsvis sølv og bronze.

Her til aften ånder den danske kok så lettet ud, efter at han sammen med det danske hold fik overrakt guldet i Trondheim.

- Det er helt fantastisk. Det er jo en kæmpe drøm, der går i opfyldelse. Det er magisk, siger han.

Nervøsiteten er først kommet onsdag aften, fortæller han og nævner, at rygterne i løbet af dagen har været, at Sverige havde gjort det fantastisk, og at Danmark ville få en sølvmedalje.

Men det gode samarbejde fik Danmark i mål, og det er også det, som han er mest stolt af gennem konkurrencen.

- Det er fantastisk at stå her med teamet og se den måde, som vi alle har været der for hinanden og kæmpet.

- Det er en holdpræstation, der har gjort det muligt, at vi står her på podiet, siger han.

Bocuse d'Or er både navnet på den europæiske og internationale kokkekonkurrence. I lige år afholdes det europæiske Bocuse d'Or, hvor de ti bedste kvalificerer sig til den internationale konkurrence. Den afholdes i ulige år.

Det danske hold gentager med guldet Søllerød Kro-kokken Brian Mark Hansens succes fra 2022, hvor hans hold også vandt den europæiske Bocuse d'Or. Det danske hold vandt desuden verdensmesterskaberne året efter.

/ritzau/