Danmarks første kvantecomputer skal udvikle nye typer medicin

Danske forskere skal over de næste 12 år udvikle landets første kvantecomputer.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Universitet.

En kvantecomputer er en supercomputer, der potentielt kan udføre beregninger tre millioner gange hurtigere end nutidens computere.

Kvantecomputeren, der skal stå klar i 2034, skal blandt andet bruges i udviklingen af nye typer medicin.

Det oplyser Lene Oddershede, som står i spidsen for Novo Nordisk Fondens afdeling for naturvidenskabelig og teknisk forskning. De bidrager med 1,5 milliarder kroner til projektet.

- Inden for life science (studiet af alt levende, red.) kan vi for eksempel accelerere udviklingen inden for personlig medicin ved at lade kvantecomputeren bearbejde den enorme datamængde, der er til rådighed om det menneskelige genom og vores sygdomme.

- Denne udvikling vil gøre det nemmere at skræddersy den bedste behandling, siger hun.

Udover nye typer medicin skal computeren foretage beregninger inden for klima og miljø. Den skal bidrage til nye indsigter i klimaforandringerne.

Udviklingen af computeren skal foregå på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, hvor professor Peter Krogstrup Jeppesen står i spidsen for programmet.

Det er ifølge professoren en udfordring på niveau med en månelanding.

- Udfordringen ved at udvikle en brugbar kvantecomputer er enorm og minder på nogle måder om udfordringen ved månelandingsprogrammet i 1960'erne.

- Men vi er ambitiøse og satser på, at vi i slutningen af dette program har en kvantecomputer, som kan løse komplekse problemer, som klassiske computere ikke kan, siger Peter Krogstrup Jeppesen.

Kvantecomputeren bliver ikke en computer, man kommer til at sidde med i sofaen eller ved skrivebordet.

Computeren vil blive placeret eksempelvis i et datacenter. Her kan den tilgås via skyen og løse specifikke og komplekse udregninger.

Niels Bohr Instituttet er i forvejen udvalgt til at huse et center for kvanteteknologi, som forsvarsalliancen Nato har besluttet at etablere.

