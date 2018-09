Danmarks Idrætsforbund: Dansk idræt forsvinder fra skærmen

Det strider mod public service-aftalen, når DR svinger sparekniven over sportsdækningen, mener forbundet.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) kritiserer i stærke vendinger besparelserne på DR Sporten, der blev annonceret tirsdag.

- Jeg er målløs, og det strider mod den public service-aftale, som er offentliggjort i dag, siger DIF's direktør, Morten Mølholm Hansen, i en pressemeddelelse.

Sporten måtte i særdeleshed holde for, da DR i dag præsenterede en spareplan. Det indgår eksempelvis i planen, at DR ikke længere skal sende sportsnyheder.

DIF mener, at besparelserne på sportsdækningen strider med den grundlæggende hensigt med den nye public service-aftale.

- I aftalen står der, at DR skal have en bred dækning af smalle idrætsgrene og i øget grad vise alsidigheden i dansk idræt. Og at den alsidige dækning skal være til stede i sportsnyhederne, siger Morten Mølholm Hansen.

- Så giver det ingen mening at nedlægge sportsnyhederne, som netop er det sted, hvor DR i dag laver sin mest alsidige dækning af dansk idræt.

Ifølge Morten Mølholm får det store konsekvenser for danskernes adgang til dansk idræt, at DR Sporten er blevet udpeget som et område, hvor sparekniven bliver ført i bund.

- Vi ser ind i en fremtid, hvor kun de allerstørste og mest kommercielle idrætsgrene kan finde vej til medierne, siger DIF-direktøren.

I den nye spareplan lægges der op til, at en række sportsbegivenheder på sigt vil udgå fra DR's sending.

Blandt andet vil man, når den nuværende aftale udløber, ikke forny rettighederne til at sende Tour de France. Dermed vil dækningen af verdens største cykelbegivenhed være overladt til TV2 og Eurosport.

Samtidig vil DR heller ikke forlænge aftalen om rettighederne til at sende håndbold fra Champions League.

DR skal over de næste fire år spare 20 procent. Tirsdag annoncerede DR's ledelse, at man blandt andet ville afskedige 400 medarbejdere og nedlægge en række tv- og radiokanaler.

/ritzau/