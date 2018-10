Danmarks kreative dna skal eksporteres til udlandet

Et panel opfordrer til, at Danmarks kreative erhverv markedsføres i udlandet via netværk og udstillinger.

De kreative erhverv herhjemme eksporterer allerede for 92 milliarder kroner om året.

Men tallet kan blive langt højere, mener det vækstteam, som regeringen har nedsat. Teamet består af 13 erhvervsledere fra branchen.

Teamet har mandag udgivet en rapport med en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke de kreative erhverv. De omfatter design, film, mode og møbler og understøtter 117.000 arbejdspladser.

Vækstteamet peger blandt andet på "en fælles fortælling om Danmarks kreative dna" som et af fem indsatsområder, der kan være med til at løfte de kreative erhverv.

Fortællingen skal skabes af staten og private aktører i fællesskab. Vækstteamet foreslår helt konkret, at det nybyggede Blox i København bliver gjort til centrum for fortællingen med udstillinger, der giver eksempler på, hvad Danmark kan.

Samtidig skal nye events, der kan tiltrække udlandets opmærksomhed og skabe internationale netværk, understøttes.

Foruden fokus på eksportmulighederne bliver der foreslået fire øvrige indsatsområder - blandt andet øget adgang til risikovillig kapital, bedre samspil mellem offentlige og private virksomheder og bedre håndhævelse af immaterielle rettigheder.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) kvitterer for rapporten med følgende ord:

- De kreative erhverv er en styrkeposition i dansk økonomi med flotte tal for både eksport, beskæftigelse, omsætning og værdiskabelse.

- Jeg glæder mig derfor til at dykke ned i vækstteamets idéer, som jeg vil tage med mig i det videre arbejde med at styrke de kreative erhverv i Danmark og gøre dem endnu mere konkurrencedygtige, siger han.

/ritzau/