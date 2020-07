Danmarks mest udsatte borgere er gået fri af coronasmitte

Da coronakrisen brød ud i Danmark, frygtede hjemløseorganisationer, at virussen særligt ville ramme hjemløse, men det har vist sig at forholde sig modsat. Kirkens Korshær er ”lykkelig” over de få smittede

Organisationer, der varetager hjemløses interesser, fik sved på panden, da Mette Frederiksen (S) i marts lukkede landet ned. Man var nervøs for, hvordan Danmarks mest udsatte borgere med væsentligt nedsat immunforsvar og generelt lav sundhed skulle klare sig under coronapandemien.

Skrækscenariet med flere hundrede smittede hjemløse er nu forvandlet til en glæde over, at kun ganske få har været smittede.

Testindsatser, blandt andet i Aarhus, har vist, at hjemløse er gået fri af coronasmitten. Kirkens Korshær har sammen med Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune testet omkring 400 misbrugere, hjemløse og udsatte borgere i området.

”Vi testede i slut marts og slut maj, og vi er lykkelige over resultatet. I Aarhus er ikke én testet positiv for coronavirus,” fortæller Niels Bjørnø, der er regions- og korshærsleder i Kirkens Korshær.

Spørger man lokalformanden i København for de hjemløses landsorganisation Sand, Kim Allan Jensen, viser der sig her samme billede som i Aarhus.

”I det store hele har vi ikke haft nogen hjemløse med coronavirus, og jeg tror, det er, fordi vi har taget retningslinjerne seriøst. Før corona kunne man sagtens se 50 personer stå samlet og drikke øl på Hulgårds Plads i Københavns Nordvestkvarter, men nu står de fem mennesker her og fem mennesker der. Der er kommet en ny drikkekultur, kan man sige.”

Ligesom de lave smittetal blandt hjemløse kom bag på hjemløseorganisationerne, kommer de også bag på Søren Riis Paludan, der er professor i virologi og immunologi på Aarhus Universitet.

”Jeg ville have gættet på, at hjemløse ville have klaret det skidt under coronakrisen. Jeg er ærlig talt meget forundret over resultatet, da de i udgangspunktet er immunsvækkede og særligt udsatte for virussen. Jeg ser kun én forklaring på, hvordan de er gået fri af smitten, og nøgleordet må være afstand,” siger han.

Søren Riis Paludan uddyber:

”Smitten kom ind i landet med samfundets top, der tog smitten med fra skirejser, og det er ikke et segment, hjemløse er i kontakt med.”

Der har været flere tilbud målrettet hjemløse under coronakrisen. Eksempelvis har sælgere af hjemløseavisen Hus Forbi haft mulighed for at flytte på Danhostel, der alligevel stod tomt, hvilket hjalp til at overholde hygiejnekravene. En opgave, der var svær, da flere herberger lukkede eller begrænsede antallet af senge, samtidig med at flere offentlige toiletter, der kunne bruges til håndvask, også lukkede.

Hos Hus Forbi har man kun hørt om ganske få tilfælde af hjemløse smittet med corona. Det skyldes de mange tiltag for at mindske smitten, og at hjemløse lever isolerede, men under coronakrisen viste sig også et fællesskab, som er vigtigt at tage højde for, understreger sekretariatsleder Rasmus Wexøe Kristensen:

”De retningslinjer, der blev givet, gjaldt alle i samfundet. Som hjemløs blev man pludselig sidestillet og behandlet på lige vilkår med alle andre. Alle havde den samme opgave, og det var, at vi skulle passe på hinanden. Det, vi kan udlede, er, hvis vi kan fjerne oplevelsen af at blive behandlet uretfærdigt eller anderledes end helt almindelige mennesker, så vil denne målgruppe være i stand til at imødekomme de forventninger, man har til dem.”

Få smittede hjemløse er ikke kun et faktum i Danmark, men gælder også i resten af Europa. Det fortæller Bo Heide-Jochimsen, daglig leder af Projekt Udenfor og bestyrelsesmedlem i Feantsa, som er en europæisk paraplyorganisation for hjemløse:

”Vi har haft mange samtaler internationalt, fordi vi var meget nervøse for, at hjemløse skulle være dem, der blev hårdest ramt. Derfor er vi også overraskede over, at smitten blandt hjemløse har været så lav, og vi har set meget lave smittetal for hjemløse på tværs af Europa,” siger Bo Heide-Jochimsen.

Han henviser til, at man i mange lande er gået offensivt til værks og har sørget for, at hjemløse havde mulighed for at komme indendørs og gå i karantæne. Han understreger, at de lave smittetal ikke skyldes, at det er en gruppe, der ikke er blevet testet. Tværtimod har han gennem sit arbejde en opfattelse af, at denne gruppe er blevet testet i særlig høj grad.