Et medlem af familien oplyser, at Ben Roy Mottelson afgik ved døden fredag aften. Han blev 95 år gammel.

Ben Roy Mottelson, som var Danmarks sidste nulevende Nobelprismodtager, er død.

Det oplyser et medlem af familien til Ritzau.

Ben Roy Mottelson blev 95 år. Han afgik ved døden midt på dagen fredag.

Fysikprofessoren blev født i USA, i byen Chicago, men blev dansk statsborger i 1971.

Fire år senere vandt han Nobelprisen i fysik for sit teoretiske arbejde med at beskrive atomkernens struktur.

Prisen vandt han sammen med Aage Niels Bohr, som var en af Niels Bohrs sønner. Deres arbejde var med til at ændre forståelsen af kernefysikken.

Også den amerikanske fysiker Leo James Rainwater bidrog til tobindsværket "Nuclear Structure", der vandt den internationale hæderspris.

Ben Roy Mottelson kom til Danmark, fordi han efter en doktorafhandling på Harvard University i Boston i 1950 fik mulighed for at komme til Københavns Universitet.

I de år var universitetet blevet verdensberømt, fordi der skete meget inden for den teoretiske fysik under ledelse af Niels Bohr.

Bortset fra en kort periode i 1990'erne, hvor han ledte oprettelsen af et kernefysisk forskningscenter i Italien, forblev Københavns Universitet Ben Roy Mottelsens arbejdsplads, indtil han officielt gik på pension i 1994.

Da han flyttede til Danmark, var han 25 år, gift med amerikanske Nancy og far til sin ældste søn.

De to boede i Taarbæk nord for København og fik yderligere to børn. Nancy arbejde på Bernadotteskolen, hvor alle tre børn gik.

Nancy døde i 1975 i en alder af 40 år - samme år, som Ben Roy Mottelson modtog sin nobelpris.

Senere giftede Mottelson sig med danske Britta Siegumfeldt. Hun døde i 2014.

/ritzau/