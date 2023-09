Danmarks største udleder er begejstret for ny aftale om CO2-fangst

Danmarks største udleder af drivhusgas, cementfabrikken Aalborg Portland, er begejstret for Folketingets nye aftale om CO2-fangst.

Virksomheden vil nu være klar til at søge om tilskud til at fange en del af de over to millioner ton CO2, virksomheden udleder hvert år.

- Vi planlægger at søge i en af de kommende puljer og ser frem til den videre dialog med myndighederne, siger Michael Lundgaard Thomsen, direktør hos Aalborg Portland, i en skriftlig kommentar.

I foråret trak virksomheden sig fra Danmarks første udbud af støttemilliarder til at etablere CO2-fangst på fabrikken i Nordjylland.

Det skyldtes blandt andet, at udbuddet var for småt og hurtigt til virksomheden, som frygtede trecifrede bøder, hvis de ikke kunne levere.

Det første udbud havde et kort aftræk med realisering i 2026 og ville kun støtte en lille fangst i forhold til, hvor meget fabrikken udleder.

Aalborg Portland efterlyste derfor et større og lidt senere udbud, så virksomheden kunne købe ét stort fangstanlæg, der matchede den store udledning, frem for et hurtigere og mindre anlæg.

- Skala er nøglen for os i Aalborg Portland, og det har regeringen også lyttet til, siger Michael Lundgaard Thomsen, direktør hos Aalborg Portland.

For en måned siden præsenterede regeringen en ny strategi for CO2-fangst og lagring. Her var flere tilskudspuljer lagt sammen, og en gradvis indfasning fra 2026 blev rykket til én større premiere i 2029.

Det har et bredt flertal af Folketingets partier onsdag tilsluttet sig.

- Det mener vi, er vigtige ændringer, som vil kunne bidrage til at bane vejen for CCS i storskala i Danmark, siger Michael Lundgaard Thomsen.

CCS står for carbon capture and storage, altså fangst og lagring af CO2.

Når Folketingets nye plan for CO2-fangst skubber den gradvise indfasning fra 2026 til start i 2029, vil det betyde et tab af 100.000 ton CO2-reduktioner.

Det har klimaminister Lars Aagaard (M) gjort med åbne øjne for til gengæld at skabe bedre vilkår for, at de store udledere kan byde ind.

- Jeg veksler en lille bitte forsinkelse med langt større sikkerhed for, at vi når klimamålet fuld fangst. Det rykker vi frem til 2029 for at øge sikkerheden for, at den private sektor, der leverer investeringerne, også møder vores politiske forventninger, sagde Lars Aagaard, da han præsenterede regeringens forslag.

