Danmarks udgifter til indvandring er faldet med 5 milliarder

Nye beregninger viser, at indvandringen bliver billigere, men koster 30 milliarder kroner årligt.

Flere ikkevestlige indvandrere er kommet i arbejde, og det er en af hovedårsagerne til, at udgifterne til indvandringen på et år er faldet med fem milliarder kroner.

Det viser Finansministeriets nye rapport med de seneste tal, skriver avisen Danmark.

- Det er et meget markant skifte, fortæller finansminister Kristian Jensen (V) til avisen Danmark og uddyber:

- Det, der er positivt, og det, der er nyt, er, at det går den rigtige vej. Vi har fået knækket kurven på udgifterne i forhold til ikkevestlig indvandring, og vi kan se, at vestlig indvandring giver et ekstra plus.

Det er tredje år i træk, at Finansministeriet regner på, hvad indvandringen koster Danmark – denne gang med seneste tal fra 2016.

Rapporten kan ifølge avisen Danmark først laves med et par års forsinkelse, da den bygger på omfattende datamateriale, som først er tilgængeligt på dette tidspunkt.

I 2016 kostede indvandrerne og deres efterkommere det danske samfund 30 milliarder kroner, hvor tallet i 2015 var 35 milliarder kroner.

Beregningerne omfatter både indvandrere og deres efterkommere, og samlet set afdækker rapporten omkring 719.000 menneskers aftryk på statsfinanserne.

Groft sagt viser rapporten, hvad denne gruppe tjener ind til samfundet i form af skatteindtægter, og hvad de koster statskassen i udgifter til for eksempel overførselsindkomster, uddannelse, retssystemet og sundhedsvæsenet.

Selv om der er sket et fald i de samlede udgifter på fem milliarder kroner fra 2015 til 2016, er udgifterne et år forinden - i 2014 - lige så lave, som de var i 2016.

Finansministeren afviser dog, at han pumper sin begejstring op til noget, som den ikke kan bære.

- 2016-tallet er præget af, at der var kommet utrolig mange asylansøgere i 2015, og på trods af det, er vi allerede nede på 30 milliarder kroner, svarer Kristian Jensen.

Han henviser til, at gruppen af ikkevestlige indvandrere og deres efterkommere steg med 51.000 personer fra 2014 til 2016, og at det derfor i sig selv har kostet statskassen ekstra udgifter.

/ritzau/